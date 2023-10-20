區議會選舉‧持續更新｜各區提名一覽　7區各有4人競逐兩席

區議會選舉提名期為10月17日至30日，選舉主任陸續收到提名。各區每日提名名單將持續更新，現更新至10月19日，暫合共收到179份提名：



中西區直選提名有：（中區）民建聯施永泰、自由黨馮家亮，（西區）民建聯劉天正，無申報無政治聯繫李楚婷。地區委員會界別提名有：民建聯楊開永、民建聯張嘉恩、民建聯楊學明、無申報政治聯繫趙華娟。

東區直選提名有：（康灣）工聯會吳清清、民建聯李清霞，（柴灣）工聯會何毅淦、民建聯植潔鈴，（太北）民建聯丁江浩、自由黨阮建中、工聯會蘇嘉樂。地區委員會界別提名有：工聯會林嘉良、自由黨曾卓兒、無申報政治聯繫林永祥、無申報政治聯繫洪超群。

九龍城區直選提名有：（九龍城北）無申報無政治聯繫林博、工聯會鄧巧彤、民建聯關浩洋、獨立候選人林淑芳，（九龍城南）經民聯李超宇、民建聯吳寶強、香港新方向馬志恆、獨立候選人謝敏婷。

觀塘區直選提名有：（觀塘東南）公屋聯會龐智笙、民建聯陳嘉文、工聯會簡銘東，（觀塘中）民建聯柯創盛、獨立候選人馬軼超，（觀塘北）無申報無政治聯繫符碧珍、民建聯張培剛，（觀塘西）民建聯譚肇卓、工聯會李嘉恒、無申報政治聯繫潘楚文、無申報政治聯繫許民楓。

深水埗區直選提名有：（深水埗西）西九新動力、香港經濟民生聯盟黃永威。

南區直選提名有：（南區東南）民建聯林浩瑋、工聯會陳榮恩，（南區西北）民建聯張偉楠、工聯會林詠欣。

灣仔區直選提名有：（灣仔）民建聯穆家駿。地區委員會界別提名有：自由黨林偉文、無申報無政治聯繫李文龍、獨立候選人莫繡安。

黃大仙區直選提名有：（黃大仙東）無申報無政治聯繫莫嘉傑、民建聯越毅強、香港新方向蘇靖然、工聯會譚美普，（黃大仙西）無申報無政治聯繫楊諾軒、民建聯潘卓斌、香港新方向黃樂妍、工聯會李忠澤。地區委員會界別提名有：民建聯黎榮浩、民建聯黃國恩、民建聯袁國強、工聯會莫健榮。

油尖旺區直選提名有：（油尖旺南）民建聯葉傲冬、無申報無政治聯繫關煒曦、無申報政治聯繫陶淳潁、無申報政治聯繫艾歷斯，（油尖旺北）工聯會黎懿霆、民建聯李家軒、經民聯李思敏、無申報政治聯繫葉國山。地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫王子成、民建聯蔡少峰、民建聯楊鎮華、民建聯潘景和、民建聯劉柏祺、經民聯黃建新、無申報政治聯繫何卓峰、無申報政治聯繫鄧銘心。

離島區直選提名有：（離島）民建聯葉培基、無申報政治聯繫鍾美慧。地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫羅成煥、民建聯郭慧文、民建聯劉舜婷。

葵青區直選提名有：（青衣）工聯會彭熠銘、民建聯盧婉婷，（葵涌東）工聯會周潔莹、民建聯郭芙蓉，（葵涌西）工聯會陳安妮、民建聯黃俊揚。地區委員會界別提名有：工聯會李偉樂、民建聯伍景華、民建聯鄧麗玲、民建聯林映惠、經民聯莫綺琪。

北區直選提名有：（蝴蝶山）無申報政治聯繫宋冰冰、香港新方向李嘉駿。地區委員會界別提名有：民建聯潘孝汶、民建聯柯倩儀、民建聯胡景鵬、民建聯曾興隆、民建聯劉鎮海。

西貢區直選提名有：（西貢及坑口）專業動力方國珊、民建聯邱浩麟，（將軍澳南）專業動力李思朗、民建聯施彬彬。（將軍澳北）專業動力陸秀貞、民建聯温啟明。地區選委會界別提名有：無申報政治聯繫李天賜、無申報政治聯繫陳廣輝、無申報政治聯繫何志釗。

沙田區地方直選提名有：（沙田南）工聯會古偉冰，（沙田北）工聯會方浩良。地區委員會界別提名有：民建聯、新界鄉議局莫熹雯、無申報無政治聯繫劉德榮、無申報無政治聯繫梁振邦、無申報政治聯繫林玉華、無申報政治聯繫羅婉珮、民建聯楊英瀚、工聯會何偉俊、工聯會李貞儀、民建聯龔美姿、民建聯吳啟泰、獨立楊聰。

大埔區直選提名有：（大埔南）民建聯黃碧嬌、經民聯羅曉楓，（大埔北）民建聯胡綽謙、工聯會吳尉行。地區委員會界別提名有：無申報無政治聯繫陳笑權、無申報無政治聯繫余智榮、經民聯李華光、民建聯梅少峰、民建聯羅志平、民建聯李文傑、民建聯黃偉憧、民建聯葉俊傑、無申報政治聯繫林海坤、工聯會梁浩廉。

荃灣區直選提名有：（荃灣西北）民建聯黃啟進、工聯會葛兆源、無申報政治聯繫鍾展滔，（荃灣東南）公屋聯會馮卓森、工聯會夏泳迦、民建聯伍俊瑜。地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫莫遠君、無申報政治聯繫鄭捷彬、民建聯曾大、無申報政治聯繫孔潤生、民建聯陳振中、民建聯周森明、民建聯劉松剛、無申報政治聯繫王健文。

屯門區直選提名有：（屯門東）工聯會馮沛賢、民建聯葉文斌，（屯門西）無申報無政治聯繫鄧德成、工聯會徐帆、實政圓桌莊豪鋒，（屯門北）民建聯賴嘉汶。地區委員會界別提名有：工聯會陳文偉、工聯會羅敏霞、無申報政治聯繫林的徽、民建聯蔡承憲、民建聯曾憲康、民建聯陳暹恆、民建聯程志紅、民建聯葉俊遠。

元朗區直選提名有：（元朗市中心）無申報無政治聯繫施駿興，（天水圍北）工聯會姚國威。地區委員會界別提名有：無申報無政治聯繫黃元弟、無申報無政治聯繫何曉雯、無申報政治聯繫黃紹聰、無申報政治聯繫鄧鎔耀、無申報政治聯繫林慧明、無申報政治聯繫文亦揚、無申報政治聯繫袁敏兒、無申報政治聯繫周駿達、工聯會劉桂容、民建聯司徒駿軒、勞聯譚金蓮、無申報政治聯繫徐偉凱。

獲提名人士的資料，將上載到選舉網站。