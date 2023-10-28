區議會選舉‧持續更新｜暫累計398人報名　周一最後衝刺

區議會選舉提名期為10月17日至30日，選舉主任陸續收到提名。各區每日提名名單將持續更新，現更新至10月28日，暫合共收到398份提名：



中西區直選提名有：（中區）民建聯施永泰、自由黨馮家亮、無申報政治聯繫彭舜玟、新民黨郭杰駿、無申報政治聯繫謝戰，（西區）民建聯劉天正，無申報政治聯繫李楚婷、獨立劉家昂、新民黨吳家超、無申報政治聯繫王倩雯。地區委員會界別提名有：民建聯楊開永、民建聯張嘉恩、民建聯楊學明、無申報政治聯繫趙華娟、無申報政治聯繫李志恒、無申報政治聯繫張宗、工聯會鍾燿徽、無申報政治聯繫羅錦輝、無申報政治聯繫胡偉雄、無申報政治聯繫胡汶軒。

東區直選提名有：（太北）民建聯丁江浩、自由黨阮建中、工聯會蘇嘉樂、新民黨雷有得，（康灣）工聯會吳清清、民建聯李清霞、新民黨林梓鴻，（柴灣）工聯會何毅淦、民建聯植潔鈴、新民黨周卓然。地區委員會界別提名有：工聯會林嘉良、自由黨曾卓兒、無申報政治聯繫林永祥、無申報政治聯繫洪超群、無申報政治聯繫林彩英、無申報政治聯繫賴暖新、民建聯郭詠健、民建聯陳凱榮、民建聯王志鍾、民建聯林永晟、民建聯劉淑燕、民建聯洪志傑、民建聯劉堅、新民黨劉聖雪、經民聯王詩展。

九龍城區直選提名有：（九龍城北）無申報政治聯繫林博、工聯會鄧巧彤、民建聯關浩洋、獨立候選人林淑芳，（九龍城南）經民聯李超宇、民建聯吳寶強、香港新方向馬志恆、獨立候選人謝敏婷。地區委員會界別提名有：經民聯梁婉婷、民建聯邵天虹、無申報政治聯繫馮務君、無申報政治聯繫丁健華、無申報政治聯繫黃馳、無申報政治聯繫張景勛、民建聯陳治華、民建聯吳奮金、無申報政治聯繫劉婉燕、無申報政治聯繫鄭曉玲。

觀塘區直選提名有：（觀塘東南）公屋聯會龐智笙、民建聯陳嘉文、工聯會簡銘東，（觀塘中）民建聯柯創盛、獨立候選人馬軼超、無申報政治聯繫張洛淋、無申報政治聯繫明偉傑，（觀塘北）無申報政治聯繫符碧珍、民建聯張培剛、無申報政治聯繫黃曉東、無申報政治聯繫羅文，（觀塘西）民建聯譚肇卓、工聯會李嘉恒、無申報政治聯繫潘楚文、無申報政治聯繫許民楓。地區委員會界別提名有：公屋聯會鄭強峰、民建聯張姚彬、民建聯歐陽均諾、無申報政治聯繫李淑媛、無申報政治聯繫關堅榮、民建聯曾榮輝、無申報政治聯繫詹寶瑜、無申報政治聯繫吳庭鋒、無申報政治聯繫林峰、民建聯陳俊傑、獨立候選人余嘉明、工聯會程海欣、民建聯馮韻斯、無申報政治聯繫房逸君、無申報政治聯繫金堅、工聯會彭俊發、無申報政治聯繫鄧咏駿、無申報政治聯繫陳君銘、無申報政治聯繫張全祺、工聯會黃啟燊。

深水埗區直選提名有：（深水埗西）西九新動力、香港經濟民生聯盟黃永威、無申報政治聯繫鍾宇軒、無申報政治聯繫胡詩韻、民建聯何坤洲，（深水埗東）無申報政治聯繫李頴彰、勞聯張瑩瑩、經民聯陳國偉、民建聯林偉文。地區委員會界別提名有：自由黨陳建業、無申報政治聯繫梁秉堅、勞聯陳麗紅、經民聯龐朝輝、西九新動力周晉輝、無申報政治聯繫覃碧華、民建聯吳婉秋、民建聯張德偉、民建聯陳龍傑、工聯會侯文婷、無申報政治聯繫黃俊雄。

南區直選提名有：（南區東南）民建聯林浩瑋、工聯會陳榮恩、新民黨江卓姿、自由黨梁進，（南區西北）民建聯張偉楠、工聯會林詠欣、經民聯吳日峰、新民黨崔添偉。地區委員會界別提名有：民建聯黃才立、民建聯劉毅、民建聯蕭煒忠、獨立候選人林穎儀、新民黨黃雨程、經民聯賴家智、工聯會李少鈴、工聯會袁志光、無申報政治聯繫張展聰、經民聯趙式浩。

灣仔區直選提名有：（灣仔）民建聯穆家駿、自由黨宋芝齡、獨立李碧儀、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉。地區委員會界別提名有：自由黨林偉文、無申報政治聯繫李文龍、獨立候選人莫繡安、無申報政治聯繫鍾嘉敏、無申報政治聯繫吳澤森。

黃大仙區直選提名有：（黃大仙東）無申報政治聯繫莫嘉傑、民建聯越毅強、香港新方向蘇靖然、工聯會譚美普，（黃大仙西）無申報政治聯繫楊諾軒、民建聯潘卓斌、香港新方向黃樂妍、工聯會李忠澤。地區委員會界別提名有：民建聯黎榮浩、民建聯黃國恩、民建聯袁國強、工聯會莫健榮、無申報政治聯繫陳偉坤、無申報政治聯繫李東江、無申報政治聯繫陳英、無申報政治聯繫李健聰、無申報政治聯繫馮健樂、無申報政治聯繫雷啟蓮。

油尖旺區直選提名有：（油尖旺南）民建聯葉傲冬、無申報政治聯繫關煒曦、無申報政治聯繫陶淳潁、無申報政治聯繫艾歷斯、無申報政治聯繫孫逸仙、新民黨白俊達，（油尖旺北）工聯會黎懿霆、民建聯李家軒、經民聯李思敏、無申報政治聯繫葉國山。地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫王子成、民建聯蔡少峰、民建聯楊鎮華、民建聯潘景和、民建聯劉柏祺、經民聯黃建新、無申報政治聯繫何卓峰、無申報政治聯繫鄧銘心、工聯會孫智敏、無申報政治聯繫陸子峯、無申報政治聯繫梁鋭。

離島區直選提名有：（離島）民建聯葉培基、無申報政治聯繫鍾美慧、工聯會劉展鵬、民主思路葉浚生。地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫羅成煥、民建聯郭慧文、民建聯劉舜婷、無申報政治聯繫周元谷、工聯會李永富、新民黨曾昭浴。

葵青區直選提名有：（青衣）工聯會彭熠銘、民建聯盧婉婷、無申報政治聯繫李旺東、經民聯萬子殷，（葵涌東）工聯會周潔莹、民建聯郭芙蓉、無申報政治聯繫余靖浵，（葵涌西）工聯會陳安妮、民建聯黃俊揚、無申報政治聯繫朱江。地區委員會界別提名有：工聯會李偉樂、民建聯伍景華、民建聯鄧麗玲、民建聯林映惠、經民聯莫綺琪、民建聯袁潤洪、民建聯黃淑雯、民建聯吳任豐、無申報政治聯繫劉興華、經民聯黃耀聰、無申報政治聯繫郭慧敏、無黨派人士譚世華、無申報政治聯繫林國興、無申報政治聯繫李惠明、無申報政治聯繫黃培賢、無申報政治聯繫徐錦全。

北區直選提名有：（蝴蝶山）無申報政治聯繫宋冰冰、香港新方向李嘉駿、民建聯姚銘、無申報政治聯繫胡玉貞，（紅花嶺）民建聯高維基、工聯會曾勁聰、新民黨孔永業、無申報政治聯繫李雅芝。地區委員會界別提名有：民建聯潘孝汶、民建聯柯倩儀、民建聯胡景鵬、民建聯曾興隆、民建聯劉鎮海、民建聯侯漢碩、無申報政治聯繫吳英鵬、無申報政治聯繫藍偉良、民建聯吳耀祖、無申報政治聯繫温和達。

西貢區直選提名有：（西貢及坑口）專業動力方國珊、民建聯邱浩麟、新民黨、公民力量甘佳璋、無申報政治聯繫吳有根，（將軍澳南）專業動力李思朗、民建聯施彬彬、工聯會黃遠康、無申報政治聯繫董启真。（將軍澳北）專業動力陸秀貞、民建聯温啟明、新民黨陳志豪。地區選委會界別提名有：無申報政治聯繫李天賜、無申報政治聯繫陳廣輝、無申報政治聯繫何志釗、工聯會鄭宇曦、民建聯靳彤彤、民建聯陳崇文、民建聯劉麗嬋、民建聯周家樂、民建聯李家良、無申報政治聯繫曾國家、無申報政治聯繫張美雄、無申報政治聯繫張展鵬、無申報政治聯繫陳繼偉、新民黨、公民力量譚竹君、新民黨陳健浚。

沙田區地方直選提名有：（沙田西）獨立候選人黃占永、無申報政治聯繫黃卓謙、無申報政治聯繫鄧肇峰、民建聯陳壇丹，（沙田東）經民聯周秉謙、新民黨、公民力量姚嘉俊、民建聯朱煥釗，（沙田南）工聯會古偉冰、無申報政治聯繫蔡偉浩、民建聯祝慶台、新民黨、公民力量林宇星，（沙田北）工聯會方浩良、公民力量、新民黨羅伊琳、民建聯蔡惠誠。地區委員會界別提名有：民建聯莫熹雯、獨立候選人劉德榮、無申報政治聯繫梁振邦、無申報政治聯繫林玉華、無申報政治聯繫羅婉珮、民建聯楊英瀚、工聯會何偉俊、工聯會李貞儀、民建聯龔美姿、民建聯吳啟泰、獨立楊聰、無申報政治聯繫羅棣萱、無申報政治聯繫陳曉盈、無申報政治聯繫林小文、無申報政治聯繫郭宣彤、新民黨、公民力量夏劍琨、新民黨、公民力量梁昊佳、新民黨、公民力量張柏源、新民黨、公民力量梁家瑋、無申報政治聯繫林俊禮。

大埔區直選提名有：（大埔南）民建聯黃碧嬌、經民聯羅曉楓、無申報政治聯繫張育文、無申報政治聯繫蕭振麟、無申報政治聯繫方約拿單，（大埔北）民建聯胡綽謙、工聯會吳尉行、無申報政治聯繫駱小鸞、無申報政治聯繫葉偉兒、新民黨劉文杰、紫荊黨吳振輝。地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫陳笑權、無申報政治聯繫余智榮、經民聯李華光、民建聯梅少峰、民建聯羅志平、民建聯李文傑、民建聯黃偉憧、民建聯葉俊傑、無申報政治聯繫林海坤、工聯會梁浩廉、新民黨陳建君、無申報政治聯繫麥成灝。

荃灣區直選提名有：（荃灣西北）民建聯黃啟進、工聯會葛兆源、無申報政治聯繫鍾展滔、無申報政治聯繫黃超華，（荃灣東南）公屋聯會馮卓森、工聯會夏泳迦、民建聯伍俊瑜、無申報政治聯繫何義強。地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫莫遠君、無申報政治聯繫鄭捷彬、民建聯曾大、無申報政治聯繫孔潤生、民建聯陳振中、民建聯周森明、民建聯劉松剛、無申報政治聯繫王健文、無申報政治聯繫朱德榮、無申報政治聯繫林婉濱。

屯門區直選提名有：（屯門東）工聯會馮沛賢、民建聯葉文斌、無申報政治聯繫陳智敏，另外無申報政治聯繫莫瑞琛10月25日退選，（屯門西）無申報政治聯繫鄧德成、工聯會徐帆、實政圓桌莊豪鋒、民建聯鍾健峰，（屯門北）民建聯賴嘉汶、新民黨蘇嘉雯、勞聯陳萬聯應。地區委員會界別提名有：工聯會陳文偉、工聯會羅敏霞、無申報政治聯繫林的徽、民建聯蔡承憲、民建聯曾憲康、民建聯陳暹恆、民建聯程志紅、民建聯葉俊遠、無申報政治聯繫崔景恒、新民黨鄺珉樀、新民黨甘文鋒、無申報政治聯繫梁立人、無申報政治聯繫李超雄、獨立徐小龍、無申報政治聯繫謝玉玲。

元朗區直選提名有：（元朗市中心）無申報政治聯繫施駿興、民建聯李啟立、無申報政治聯繫陳子忠，（元朗鄉郊東）獨立梁明堅、民建聯徐君紹、經民聯張弓發，（天水圍南及屏廈）無申報政治聯繫陳思靜、無申報政治聯繫鄧偉健、香港新方向陳燕君、民建聯蘇淵，（天水圍北）工聯會姚國威、經民聯陶皜訊、民建聯賴玥均。地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫黃元弟、無申報政治聯繫何曉雯、無申報政治聯繫黃紹聰、無申報政治聯繫鄧鎔耀、無申報政治聯繫林慧明、無申報政治聯繫文亦揚、無申報政治聯繫袁敏兒、無申報政治聯繫周駿達、工聯會劉桂容、民建聯司徒駿軒、勞聯譚金蓮、無申報政治聯繫徐偉凱、民建聯湯德駿、民建聯林偉明、無申報政治聯繫李靜儀、工聯會梁志豪、民建聯馬淑燕、無申報政治聯繫林宗賢、民建聯梁業鵬、民建聯譚煒霖。

獲提名人士的資料，將上載到選舉網站。

更多區議會選舉新聞，請參閱：區議會選舉2023專頁