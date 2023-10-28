區議會選舉｜提名期今結束　累計400人報名　直選有兩區競爭最烈

新一屆區議會選舉提名期今日（30日）下午五時結束，選舉事務處在18地區委員會界別和44個區議會地方選舉共接獲400份提名表，分別是地區直選有172份提名及地區委員會界別的228份提名。12月的區議會選舉無論地區直選或地區委員會界別選舉均有競爭，而競爭最激烈的直選選區為油尖旺南和大埔北，兩區均是6人爭2個議席。



而今天本是慣常提名最後衝次日，但選舉事務處只多收兩份參選報名，兩人均來自民建聯，報名參與葵青區地區委員會界別選舉。因此，也令葵青區成為地區委員會界別、即間選中競爭最激烈的三個選區之一，另外兩個競爭激烈的間選選區分別是大埔和離島，三區均是平均1.5人爭取一個席位。



不過，今次區議會選舉，民主派政黨包括民主黨、民協，反以中間派作定位的新思維均未能獲足夠提名入閘參選；行會成員湯家驊的民主思路和立法會議員田北辰的實政圓桌也分別只有1名參選人能成功入閘。反而是香港新方向的5名參選人能全部成功獲得足夠提名報名參選。



選舉事務處今日收到的兩份提名表均是參與葵青區地區委員界別選舉，分別是民建聯的伍志華和黃紹焜，令民建聯出選此區間選的參選人增至8人，其他6名民聯參選人分別是伍景華、鄧麗玲、林映惠、袁潤洪、黃淑雯和吳任豐；此外還有工聯會的李偉樂、經民聯的兩名參選人莫綺琪和黃耀聰、及申報為無黨派人士的譚世華和無作任何政治聯繫申報的劉興華、郭慧敏、林國興、李惠明、黃培賢和徐錦全。

離島、葵青和大埔間選競爭激烈

按議席數目與報名參選人數目，十八區的地區分區委員會選舉中，以離島、葵青和大埔的競爭最激烈，離島有6名參選人爭奪4個議席、大埔則有12人爭奪8個議席、葵青則有18人爭12個議席，平均1.5人爭一個議席，其他選舉的競爭率也十分平均，除了深水埗和油尖旺平均1.375人爭一個議席外，餘下各區的競爭率皆為1.25人爭一個議席。

直選則以以大埔北與油尖旺南競爭最烈

至於直選方面，在今日的最後衝次日反而再沒有收到任何提名。大埔北和油尖旺南競爭最激烈，兩區各有6人爭2個議席。中區、西區、灣仔和大埔南也出現5人爭兩席。

若按政黨劃分，民建聯在44個直選選區均有派人出選，佔直選參選人四分之一，其次則是工聯會25人、新民黨有17人、經民聯10人、香港新方向有5人及自由黨的4人。

劉兆佳：三會提名較審慎免為自己添麻煩

全國港澳研究會顧問劉兆佳形容今次區選是愛國者之間的競爭，如果不是合資格的愛國者，很難參與香港管治架構，包括區議會。他認為，三會成員提名時都較審慎，因為大家希望提名的人是不折不扣的愛國者，不想因為提名了一名自己也不敢百分百相信是愛國者的人為候選人，為自己製造麻煩，因此較審慎或者叫做「自保」。

選舉主任將於11月8日（星期三）於九龍公園體育館以抽籤方式決定地區委員會界別和區議會地方選區的候選人姓名在選票上的排列次序，及分配展示選舉廣告的指定位置。區議會資格審查委員會將在提名期結束後14天內，在憲報刊登公告，宣布每個界別／選區獲有效提名的候選人。

直選報名名單：



中西區直選提名有：（中區）民建聯施永泰、自由黨馮家亮、無申報政治聯繫彭舜玟、新民黨郭杰駿、無申報政治聯繫謝戰，（西區）民建聯劉天正，無申報政治聯繫李楚婷、獨立劉家昂、新民黨吳家超、無申報政治聯繫王倩雯。地區委員會界別提名有：民建聯楊開永、民建聯張嘉恩、民建聯楊學明、無申報政治聯繫趙華娟、無申報政治聯繫李志恒、無申報政治聯繫張宗、工聯會鍾燿徽、無申報政治聯繫羅錦輝、無申報政治聯繫胡偉雄、無申報政治聯繫胡汶軒。

東區直選提名有：（太北）民建聯丁江浩、自由黨阮建中、工聯會蘇嘉樂、新民黨雷有得，（康灣）工聯會吳清清、民建聯李清霞、新民黨林梓鴻，（柴灣）工聯會何毅淦、民建聯植潔鈴、新民黨周卓然。地區委員會界別提名有：工聯會林嘉良、自由黨曾卓兒、無申報政治聯繫林永祥、無申報政治聯繫洪超群、無申報政治聯繫林彩英、無申報政治聯繫賴暖新、民建聯郭詠健、民建聯陳凱榮、民建聯王志鍾、民建聯林永晟、民建聯劉淑燕、民建聯洪志傑、民建聯劉堅、新民黨劉聖雪、經民聯王詩展。

九龍城區直選提名有：（九龍城北）無申報政治聯繫林博、工聯會鄧巧彤、民建聯關浩洋、獨立候選人林淑芳，（九龍城南）經民聯李超宇、民建聯吳寶強、香港新方向馬志恆、獨立候選人謝敏婷。地區委員會界別提名有：經民聯梁婉婷、民建聯邵天虹、無申報政治聯繫馮務君、無申報政治聯繫丁健華、無申報政治聯繫黃馳、無申報政治聯繫張景勛、民建聯陳治華、民建聯吳奮金、無申報政治聯繫劉婉燕、無申報政治聯繫鄭曉玲。

觀塘區直選提名有：（觀塘東南）公屋聯會龐智笙、民建聯陳嘉文、工聯會簡銘東，（觀塘中）民建聯柯創盛、獨立候選人馬軼超、無申報政治聯繫張洛淋、無申報政治聯繫明偉傑，（觀塘北）無申報政治聯繫符碧珍、民建聯張培剛、無申報政治聯繫黃曉東、無申報政治聯繫羅文，（觀塘西）民建聯譚肇卓、工聯會李嘉恒、無申報政治聯繫潘楚文、無申報政治聯繫許民楓。地區委員會界別提名有：公屋聯會鄭強峰、民建聯張姚彬、民建聯歐陽均諾、無申報政治聯繫李淑媛、無申報政治聯繫關堅榮、民建聯曾榮輝、無申報政治聯繫詹寶瑜、無申報政治聯繫吳庭鋒、無申報政治聯繫林峰、民建聯陳俊傑、獨立候選人余嘉明、工聯會程海欣、民建聯馮韻斯、無申報政治聯繫房逸君、無申報政治聯繫金堅、工聯會彭俊發、無申報政治聯繫鄧咏駿、無申報政治聯繫陳君銘、無申報政治聯繫張全祺、工聯會黃啟燊。

深水埗區直選提名有：（深水埗西）西九新動力、香港經濟民生聯盟黃永威、無申報政治聯繫鍾宇軒、無申報政治聯繫胡詩韻、民建聯何坤洲，（深水埗東）無申報政治聯繫李頴彰、勞聯張瑩瑩、經民聯陳國偉、民建聯林偉文。地區委員會界別提名有：自由黨陳建業、無申報政治聯繫梁秉堅、勞聯陳麗紅、經民聯龐朝輝、西九新動力周晉輝、無申報政治聯繫覃碧華、民建聯吳婉秋、民建聯張德偉、民建聯陳龍傑、工聯會侯文婷、無申報政治聯繫黃俊雄。

南區直選提名有：（南區東南）民建聯林浩瑋、工聯會陳榮恩、新民黨江卓姿、自由黨梁進，（南區西北）民建聯張偉楠、工聯會林詠欣、經民聯吳日峰、新民黨崔添偉。地區委員會界別提名有：民建聯黃才立、民建聯劉毅、民建聯蕭煒忠、獨立候選人林穎儀、新民黨黃雨程、經民聯賴家智、工聯會李少鈴、工聯會袁志光、無申報政治聯繫張展聰、經民聯趙式浩。

灣仔區直選提名有：（灣仔）民建聯穆家駿、自由黨宋芝齡、獨立李碧儀、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉。地區委員會界別提名有：自由黨林偉文、無申報政治聯繫李文龍、獨立候選人莫繡安、無申報政治聯繫鍾嘉敏、無申報政治聯繫吳澤森。

黃大仙區直選提名有：（黃大仙東）無申報政治聯繫莫嘉傑、民建聯越毅強、香港新方向蘇靖然、工聯會譚美普，（黃大仙西）無申報政治聯繫楊諾軒、民建聯潘卓斌、香港新方向黃樂妍、工聯會李忠澤。地區委員會界別提名有：民建聯黎榮浩、民建聯黃國恩、民建聯袁國強、工聯會莫健榮、無申報政治聯繫陳偉坤、無申報政治聯繫李東江、無申報政治聯繫陳英、無申報政治聯繫李健聰、無申報政治聯繫馮健樂、無申報政治聯繫雷啟蓮。

油尖旺區直選提名有：（油尖旺南）民建聯葉傲冬、無申報政治聯繫關煒曦、無申報政治聯繫陶淳潁、無申報政治聯繫艾歷斯、無申報政治聯繫孫逸仙、新民黨白俊達，（油尖旺北）工聯會黎懿霆、民建聯李家軒、經民聯李思敏、無申報政治聯繫葉國山。地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫王子成、民建聯蔡少峰、民建聯楊鎮華、民建聯潘景和、民建聯劉柏祺、經民聯黃建新、無申報政治聯繫何卓峰、無申報政治聯繫鄧銘心、工聯會孫智敏、無申報政治聯繫陸子峯、無申報政治聯繫梁鋭。

離島區直選提名有：（離島）民建聯葉培基、無申報政治聯繫鍾美慧、工聯會劉展鵬、民主思路葉浚生。地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫羅成煥、民建聯郭慧文、民建聯劉舜婷、無申報政治聯繫周元谷、工聯會李永富、新民黨曾昭浴。

葵青區直選提名有：（青衣）工聯會彭熠銘、民建聯盧婉婷、無申報政治聯繫李旺東、經民聯萬子殷，（葵涌東）工聯會周潔莹、民建聯郭芙蓉、無申報政治聯繫余靖浵，（葵涌西）工聯會陳安妮、民建聯黃俊揚、無申報政治聯繫朱江。地區委員會界別提名有：工聯會李偉樂、民建聯伍景華、民建聯鄧麗玲、民建聯林映惠、經民聯莫綺琪、民建聯袁潤洪、民建聯黃淑雯、民建聯吳任豐、無申報政治聯繫劉興華、經民聯黃耀聰、無申報政治聯繫郭慧敏、無黨派人士譚世華、無申報政治聯繫林國興、無申報政治聯繫李惠明、無申報政治聯繫黃培賢、無申報政治聯繫徐錦全。

北區直選提名有：（蝴蝶山）無申報政治聯繫宋冰冰、香港新方向李嘉駿、民建聯姚銘、無申報政治聯繫胡玉貞，（紅花嶺）民建聯高維基、工聯會曾勁聰、新民黨孔永業、無申報政治聯繫李雅芝。地區委員會界別提名有：民建聯潘孝汶、民建聯柯倩儀、民建聯胡景鵬、民建聯曾興隆、民建聯劉鎮海、民建聯侯漢碩、無申報政治聯繫吳英鵬、無申報政治聯繫藍偉良、民建聯吳耀祖、無申報政治聯繫温和達。

西貢區直選提名有：（西貢及坑口）專業動力方國珊、民建聯邱浩麟、新民黨、公民力量甘佳璋、無申報政治聯繫吳有根，（將軍澳南）專業動力李思朗、民建聯施彬彬、工聯會黃遠康、無申報政治聯繫董启真。（將軍澳北）專業動力陸秀貞、民建聯温啟明、新民黨陳志豪。地區選委會界別提名有：無申報政治聯繫李天賜、無申報政治聯繫陳廣輝、無申報政治聯繫何志釗、工聯會鄭宇曦、民建聯靳彤彤、民建聯陳崇文、民建聯劉麗嬋、民建聯周家樂、民建聯李家良、無申報政治聯繫曾國家、無申報政治聯繫張美雄、無申報政治聯繫張展鵬、無申報政治聯繫陳繼偉、新民黨、公民力量譚竹君、新民黨陳健浚。

沙田區地方直選提名有：（沙田西）獨立候選人黃占永、無申報政治聯繫黃卓謙、無申報政治聯繫鄧肇峰、民建聯陳壇丹，（沙田東）經民聯周秉謙、新民黨、公民力量姚嘉俊、民建聯朱煥釗，（沙田南）工聯會古偉冰、無申報政治聯繫蔡偉浩、民建聯祝慶台、新民黨、公民力量林宇星，（沙田北）工聯會方浩良、公民力量、新民黨羅伊琳、民建聯蔡惠誠。地區委員會界別提名有：民建聯莫熹雯、獨立候選人劉德榮、無申報政治聯繫梁振邦、無申報政治聯繫林玉華、無申報政治聯繫羅婉珮、民建聯楊英瀚、工聯會何偉俊、工聯會李貞儀、民建聯龔美姿、民建聯吳啟泰、獨立楊聰、無申報政治聯繫羅棣萱、無申報政治聯繫陳曉盈、無申報政治聯繫林小文、無申報政治聯繫郭宣彤、新民黨、公民力量夏劍琨、新民黨、公民力量梁昊佳、新民黨、公民力量張柏源、新民黨、公民力量梁家瑋、無申報政治聯繫林俊禮。

大埔區直選提名有：（大埔南）民建聯黃碧嬌、經民聯羅曉楓、無申報政治聯繫張育文、無申報政治聯繫蕭振麟、無申報政治聯繫方約拿單，（大埔北）民建聯胡綽謙、工聯會吳尉行、無申報政治聯繫駱小鸞、無申報政治聯繫葉偉兒、新民黨劉文杰、紫荊黨吳振輝。地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫陳笑權、無申報政治聯繫余智榮、經民聯李華光、民建聯梅少峰、民建聯羅志平、民建聯李文傑、民建聯黃偉憧、民建聯葉俊傑、無申報政治聯繫林海坤、工聯會梁浩廉、新民黨陳建君、無申報政治聯繫麥成灝。

荃灣區直選提名有：（荃灣西北）民建聯黃啟進、工聯會葛兆源、無申報政治聯繫鍾展滔、無申報政治聯繫黃超華，（荃灣東南）公屋聯會馮卓森、工聯會夏泳迦、民建聯伍俊瑜、無申報政治聯繫何義強。地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫莫遠君、無申報政治聯繫鄭捷彬、民建聯曾大、無申報政治聯繫孔潤生、民建聯陳振中、民建聯周森明、民建聯劉松剛、無申報政治聯繫王健文、無申報政治聯繫朱德榮、無申報政治聯繫林婉濱。

屯門區直選提名有：（屯門東）工聯會馮沛賢、民建聯葉文斌、無申報政治聯繫陳智敏，另外無申報政治聯繫莫瑞琛10月25日退選，（屯門西）無申報政治聯繫鄧德成、工聯會徐帆、實政圓桌莊豪鋒、民建聯鍾健峰，（屯門北）民建聯賴嘉汶、新民黨蘇嘉雯、勞聯陳萬聯應。地區委員會界別提名有：工聯會陳文偉、工聯會羅敏霞、無申報政治聯繫林的徽、民建聯蔡承憲、民建聯曾憲康、民建聯陳暹恆、民建聯程志紅、民建聯葉俊遠、無申報政治聯繫崔景恒、新民黨鄺珉樀、新民黨甘文鋒、無申報政治聯繫梁立人、無申報政治聯繫李超雄、獨立徐小龍、無申報政治聯繫謝玉玲。

元朗區直選提名有：（元朗市中心）無申報政治聯繫施駿興、民建聯李啟立、無申報政治聯繫陳子忠，（元朗鄉郊東）獨立梁明堅、民建聯徐君紹、經民聯張弓發，（天水圍南及屏廈）無申報政治聯繫陳思靜、無申報政治聯繫鄧偉健、香港新方向陳燕君、民建聯蘇淵，（天水圍北）工聯會姚國威、經民聯陶皜訊、民建聯賴玥均。地區委員會界別提名有：無申報政治聯繫黃元弟、無申報政治聯繫何曉雯、無申報政治聯繫黃紹聰、無申報政治聯繫鄧鎔耀、無申報政治聯繫林慧明、無申報政治聯繫文亦揚、無申報政治聯繫袁敏兒、無申報政治聯繫周駿達、工聯會劉桂容、民建聯司徒駿軒、勞聯譚金蓮、無申報政治聯繫徐偉凱、民建聯湯德駿、民建聯林偉明、無申報政治聯繫李靜儀、工聯會梁志豪、民建聯馬淑燕、無申報政治聯繫林宗賢、民建聯梁業鵬、民建聯譚煒霖。

獲提名人士的資料，將上載到選舉網站。

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