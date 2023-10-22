習近平談建設「廉潔之路」　梁振英稱國家已擺脫嚴重腐敗、有底氣

國家主席習近平日前在一帶一路國際合作高峰論壇上提到，要建設「廉潔之路」。全國政協副主席梁振英今日（22日）接受電台訪問時表示，每個國家都有貪污腐敗的問題，不過習近平提出相關行動後，中國已擺脫過去貪污腐敗的普遍性和嚴重程度，力證國家有信心和底氣建設「廉潔之路」。



全國政協副主席梁振英在電台節目談及國家建設「廉潔之路」。（商台相片）

中國與各國完善反腐敗合作平台建設

習近平日前表示，要完善一帶一路國際合作機制，中方會與一帶一路各國加強能源、稅收、金融、綠色發展、減災、反腐敗和媒體等領域的多邊合作平台建設。

梁振英：國家有信心和底氣達致廉潔

梁振英認為，每個國家都有貪污腐敗問題，包括很多西方發達國家，但中國現時已擺脫過去貪污腐敗的普遍性和嚴重程度，因此在國際合作方面，習近平在高峰論壇上提出建設廉潔之路，顯示國家有信心和底氣倡議一帶一路沿線國家達致廉潔。

梁振英：有人為利益「拖一帶一路後腿」

梁振英又指，一帶一路提倡十周年已成為全球最有動力的「公共產路」，不過有人為了利益「拖一帶一路後腿」，講出不符合事實的說話，如指中國提出倡議、協助一帶一路國家建設基建等，是為了製造「債務陷阱」，但他認為一帶一路並非只牽涉經濟範疇，亦講求民心相通和共享，不一定要動用政府資源。