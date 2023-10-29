傳內地海關取消「黑碼」　議員歡迎冀增設更多24小時口岸

網上有消息指，內地海關周三(11月1日）起取消「黑碼」，多名立法會議員都表示歡迎，預計吸引更多人往返內地，希望增設更多24小時口岸，同時研究實施「兩地一檢」加快通關。



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楊永杰。（梁鵬威攝）

楊永杰歡迎取消「黑碼」 料更多人往返內地

楊永杰接受《香港01》訪問時說，市民歡迎取消「黑碼」，因為過關時經常因為掃「黑碼」大排長龍，有礙兩地正常交往，取消「黑碼」後令通關更暢順，方便和吸引更多人往返內地。他建議，未來口岸都應考慮仿傚澳門實施「兩地一檢」，方便通關。

梁熙。（盧翊銘攝）

梁熙冀減查行李次數、「兩地一檢」加快通關

民建聯立法會議員梁熙接受《香港01》訪問時說，歡迎內地將會取消「黑碼」，他解釋很多人反映過關等候時間長的問題，例如西九高鐵站試過排隊兩小時，下一步需要考慮減少查行李的次數，由兩次變成一次，其次，各口岸都應該實施「兩地一檢」安排，「一部機可以掃描香港身分證和回鄉證，便通過兩地關」，希望縮短排隊時間。

鄧家彪。（廖雁雄攝）

鄧家彪倡加快回鄉證換證 引入「兩地一檢」

工聯會立法會議員鄧家彪說，不少居民歡呼讚好取消「黑碼」，期望特區政府採取措施便利香港居民過關往返內地，包括增設更多24小時口岸，例如深圳灣和蓮塘口岸、引入澳門青茂口岸「兩地一檢」模式，即一次排隊過兩關，建議在落馬洲口岸落實，並在大型口岸增設「人面辨識」特快過關通道，以及單車友善關口，促進港深生活融合。

鄧家彪又說，回鄉證新辦和續證進度需要加快推動，並且要加強直通巴接駁羅湖和落馬洲的班次服務、延長服務時間。