去年60公僕遭免職　楊何蓓茵：較之前五個年度每年平均不足30人高

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（30日），公務員事務局長楊何蓓茵表示，單是去年，公務員被免職的個案已有60宗，遠較之前5個年度每年平均不足31名為高。她透露將於明年首季或之前，向職方發出更新版的《公務員守則》草擬稿作諮詢。



她又指，過去5個年度共有1124名公務員因為干犯嚴重不當行為，或被裁定干犯刑事罪行，須接受正式紀律行動和懲處，另有1995人因干犯性質較為輕微的不當行為，而接受簡易紀律行動，同期須接受正式紀律行動和懲處的公務員當中，有195人被免職



議員又關注政府會否帶頭營造家庭友善工作環境，如在政府大樓增設托兒中心等，楊何蓓茵直言，政總「坐都唔夠坐」，又指公務員要在辦公室工作才「做到嘢」，故現階段不會考慮讓公務員有彈性上班時間。



（資料圖片／張浩維攝）

22/23年度共60名公務員被免職

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，過去五個財政年度，即18/19年度至22/23年度期間，共有1,124名公務員干犯嚴重不當行為，或被裁定干犯刑事行為，而須需接受正式紀律行動及懲處；另外有1,995人干犯性質較為輕微的不當行為，而需接受簡易紀律行動。她指，接受正式紀律行動和懲處的公務員中，有195人被免職，22/23年度公務員被免職的個案達60宗，較以往五個財政年度每年平均不足30名為高。

《公務員守則》闡明要維護國家安全

楊何蓓茵又表示，明年第一季前會向職方發出更新版的《公務員守則》草擬稿，徵詢意見，透露守則會闡明公務員必須具備維護國家主權、安全和發展利益的意識，並應盡忠職守，以民為本，注重團隊精神，敢於擔當。至於守則會否保留公務員「政治中立」的字眼，楊何蓓茵表示，相關意見各有不一，當局正在檢視，強調公務員制訂任何政策，必須以國家安全和利益為考慮重點，公務員向不同政見的人提供服務時要保持中立、公平處理。

設托兒服務營造家庭友善環境？楊何蓓茵：坐都唔夠坐

民建聯立法會議員顏汶羽提到，《施政報告》鼓勵市民生育，詢問政府會否帶頭營造家庭友善工作環境，向公務員提供「家長假」或彈性上班，「呢幾年生BB嘅話，可以返少兩個鐘」，甚至在不同政府大樓內，包括政府總部加入托兒中心設施。

楊何蓓茵表示，公務員的假期及可累積假期較私人企業多及優厚，故暫時無意推出「家長假」，認為公務員可妥善安排個人假期。楊何蓓茵續指，在疫情期間曾經試過彈性上班，但現時可能公務員都要有一定時間在辦公室「才做到嘢」、保持紀律性，因此現階段不會考慮讓公務員有彈性上班時間。至於加入托兒設施，楊何蓓茵笑指，政總「坐都唔夠坐」，相信未來設計政府大樓的人會盡量考慮，不過暫時未必做得到。

公務員學院：課程因應《愛國主義教育法》調整

另外，工聯會梁子穎關注資助機構員工何時需宣誓擁護效忠。楊何蓓茵表示，政府正研究相關課題，希望可盡快交代。金融界陳振英建議將中華民族發展史、共產黨發展史等《愛國主義教育法外》等內容加入公務員學院的培訓課程中。公務員學院院長郭蔭庶表示，學院的培訓已加入國家歷史、文化、人物故事、重大成就等，會因應《愛國主義教育法》適當調整。