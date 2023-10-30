區議會選舉｜田北辰：叩三會成員家門241對　4成員仍未獲足夠提名

區議會選舉提名期今日（30日）下午5時結束，曾表示擬派5人出選但只有1人能獲足夠地區「三會」提名的實政圓桌召集人、立法會議員田北辰，今日下午3時在政府總部外召開記者會指，自上周三（25日）起，4名未獲足夠提名的參選人，分別到元朗和屯門家訪三會成員，共叩了241對門，其中26人願意聽參選人介紹政綱，當中7人表示願意提名，但最終有3人稱「知會三會主席」後決定撤回提名。



至於是否反映提名機制有關題，田北辰重申：「制度無問題」，但不排除向港府提出修例，就參選人接觸三會成員機會、三會成員政黨背景，及三會主席參與程度等三方面進行優化。至於是否提出議員法案，田北辰坦言：「唔知道，我哋係細黨，到時可能得我一位聲音。」



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本身是新界西北直選立法會議員的田北辰，在屯門、元朗共有九間辦事處，原打算派出5名成員分別出戰元朗市中心、元朗鄉郊東、屯門東、屯門西，及屯門北。但5名參選人中，仍有4人未拿到提名票。

田北辰今日（30日）表示，元朗和屯門合共有299名三會成員，四名尚未取得足夠提名票的參選人上周三（25日）起一連六日都到元朗和屯門家訪，共拜訪241名仍未給予提名票的三會成員，有200人未有應門，15人應門拒聽政綱介紹，26人聽取政綱後有7人願意向實政圓桌給予提名票，不過其中三位後來表示知會三會主席後，決定撤回提名決定。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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