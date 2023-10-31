區議會選舉｜譚惠珠強調行政主導　譯耀宗：堅決拒絕不合適者

港府今日（31日）舉行「完善地區治理 共創美好社區」研討會，多名講者均表示，區議會亦要由行政主導，區議會要提出建設性建議。



黃玉山強調區議會是非政權性組織、諮詢性架構。（盧翊銘攝）

黃玉山：還原區議會非政權性組織、諮詢性架構

基本法委員會副主任黃玉山表示，香港回歸前的區議會仍是非政權性的組織，一般只議論有關環境文娛等事務，直至2012年區議會全面取消委任制度，才令區議會日漸成為政治角力的場所。他稱，經歷2014佔中和2019年黑暴後，區議會成為高度政治化的純粹組織。他認為區議員的角色應是政府的助手，但反中亂港的區議員處處針對政府官員甚至拒絕和政府官員溝通。

他續指根據《基本法》第97條，區議會只是服務性諮詢性架構，而且非政權性的組織，所以新選制下除落實「愛國者治港」原則，可以說是還原區議會非政權性組織、諮詢性架構，希望新區議會協助政府施政、利便官民溝通和促進社會和諧，凝聚社會向心力。

譚惠珠強調香港政權必須要在愛國者手中。（ 盧翊銘攝）

譚惠珠：不能搬西方一套以評核是否民主

香港基本法委員會前副主任譚惠珠表示，重塑區議會是對基層政治體系撥亂反正的舉措。她指，完善地區治理和共創社區時，要了解為何中央容許香港「一國兩制」，她解釋這是為了維護國家穩定和領土完整，政治體制方面，香港不能搬用西方一套以評核是否民主，必須要建立屬於自己的一套，如要由香港法律體制、實際情況出發。她表示，要有行政主導的政府，區議會議員提出建設性建議。她指，區議會除有民意代表外，亦有預留位置予資本主義代表、專業人士的位置，才可反到「一國兩制」的體驗，政府才可了解到施政的進度。

她認為，區議員背景要多元，有助反映市民意見，完塑後的區議會相信將有效解決地區「老大難」的問題，築好愛國者在基層的網絡。

譚耀宗強調會堅決將不合適的人拒之門外。（盧翊銘攝）

譚耀宗稱區議員要加強分析能力

香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗表示，為確保香港在「一國兩制」下實踐優質民主，區議會要回歸政治制度上的設計。他稱2019年區議會被扭曲，成為港府施政絆腳石，故區議會必須重塑完善制度，「但當然我哋發現有啲地方可以完善，我哋都會做嘅」，強調會堅決將不合適的人拒之門外，增進市民福祉、推動社會發展，讓區議會回到諮詢的原定位。

他寄語，區議員要加強自身分析能力，向政府提供建議方案，認為未來要以「區議會有幾多建議被採納」來衡量區議員的能力。其次，他認為區議會應成為政府的好拍檔，由民政專員擔任主席，正正是行政主導的延伸，相信有助集中力量辦大事。最後，他認為區議員應擔任與政府溝通的橋梁，不可像以往般民粹。

譚耀宗說區議會改革後，會嚴格甄別參選人，堅決把不合適的人選拒於問外，讓區議會深入反映社區民意，提升地區治理效能，讓其回歸《基本法》所指的諮詢功能，提供可行的解決辦法，就地區事務提供建議。

劉兆佳認為是次區議會選舉讓各界了解「愛國者」的界線。（盧翊銘攝）

劉兆佳：讓各界了解「愛國者」的界線

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，自政府提出新選制方案後被西方國家及傳媒批評，指香港民主倒退。他認為這基於區議會以往給西方國家，甚至本地市民的印象是獨立於港府的政權組織，認為以往的區議會工作才是常態，有不少人認為改變常態即是民主倒退，預料未來都要加強解釋。

劉兆佳表示，「愛國者治港」隨時間推移而愈漸清晰，認為是次區議會選舉讓各界了解「愛國者」的界線，杜絕部份人誤以為不用改變立場即可參政的想法，否則只會失去所有參政機會，改變政治生態，預料「愛國者」的陣謍會擴大及變得多元。

他續指，區議會是行政機關的輔助機構，認為是次改革有利區議會回歸到制度設計的初衷，告別成為政治平台、黨派鬥爭的平台。他指，中央對民主發展的主張是有利國家與港人的利益，期望區議會未來可為民造福，令大眾感到是次完善選制是應有的。

陳國基重申不能單靠投票率來決定制度是否成功

提到有政黨表示難爭取「三會」提名，質疑新選制或造成不公，政務司司長陳國基表示，2019年的區議員背景單一，均是以直選產生，故重塑區議會後決定新增地區委員會界別和委任界別，令到區議會更多元化，同時確保議員是有心服務市民。至於難接觸「三會」成員方面，陳國基表示民政事務處有渠道協助政黨及非政黨人士接觸及聯絡「三會」成員。

西方傳媒攻擊香港區議會新選制如同民主倒退，陳國基表示，相信2019年區議會的亂象不可稱為民主進步，認為以現時的機制，長遠來看必定是民主進步的制度。他又指，維護國家安全是香港最要的一環，選舉中亦要維持這一點，因為區議員與市民有直接連繫，區議員故必須是愛國者。

提到非建制派政黨未能入閘，預料競爭相對較細，難吸引市民投票，政府會如何看區議會的投票率，陳國基重申不能單靠投票率來決定制度是否成功，指2019年區議會有逾70%投票率，但相信市民都認為當時的不是好的制度，希望市民可按參選人的政綱而投票。

曾國衞相信各黨派都會各顯神通

提到區議會論壇欠陣營對決的火藥味，政制及內地事務局局長曾國衞指以往的火藥味都是以攻擊、虛假方式騙取議席，認為新選制除完善選舉制度外，更完善了選舉文化，相信各黨派都會各顯神通、展示愛國情懷，相信在競選活動上都會有不少看點。

至於「區選夜繽紛」成效方面，曾國衞表示要貼近李家超貼地、講究成效的作風，故當局想了不同的新方法吸引市民了解重塑區議會的好處，相信未來都會持新政府作風，更接地氣地向市民解說。