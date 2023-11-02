01盤點區議會提名●二｜建制大黨三會成員只提名黨友 或寧放棄提名

實政圓桌反映爭取參選區議會提名難，質疑「三會」成員政治聯繫影響爭取提名。《香港01》翻查實政圓桌擬出戰的屯門直選參選人提名名單，以及民主派反映難爭提名的大埔直選參選人提名名單，盤點後發現，屯門區民建聯、工聯會、新民黨「三會」成員有一半人只提名黨友，一半人寧棄用提名權，不提名黨外人士。大埔區只有民建聯「三會」成員大多提名予黨友或不提名人，原本簽給紫荊黨的參選提名亦抽起。



無提名任何人的民建聯大埔支部主席胡綽謙解釋，是為免令支持者感混亂，「我們提不提對他們影響不大，一定是只提名自己黨友」，又說自己都參與直選，沒理由提名對手。實政圓桌召集人田北辰建議規定「三會」成員過半數沒政治聯繫，委任較多中立的專業人士，例如校長等，「個三會成員無政黨，但個仔去選，咁你話呢個人有冇政治聯繫？」。



改制後的區議會選舉，參選人須獲得最少3名「三會」成員提名，最多6名，「三會」成為參選入閘關鍵。不過今屆區議會無民主派獲足夠提名票入閘，非建制派新思維全軍盡墨，中間派民主思路和建制派實政圓桌只有一人能參選。實政圓桌召集人田北辰質疑不少三會成員具政治聯繫，擔心「多個香爐多隻鬼」，妨礙實政圓桌參選人出選元朗和屯門。

屯門區「三會」1成半成員來自建制政黨

《香港01》翻查屯門區「三會」成員名單，即分區委員會、撲滅罪行委員會及防火委員會，共有160名委員，當中有民建聯背景的有13人，佔「三會」委員總人數近一成，屬區內建制政黨之冠，另外有6人來自工聯會，4人來自新民黨，屯門區有三個直選選區，每名「三會」成員可各提名一人參與直選。

一半人提名黨友 不作提名者亦佔一半

之後再查閱區議會直選參選人提名名單，比對下發現民建聯、工聯會、新民黨共23名「三會」委員，只有至少一人提名予黨外人士，該人是新民黨甘文鋒，他提名了無申報政聯繫的工程師陳智敏。其餘22名建制政黨「三會」委員，大約一半沒提名任何人參與直選，另一半就提名黨友參與直選。

大埔區「三會」逾1成人屬民建聯 大多提名黨友或無提名

《香港01》亦翻查大埔區「三會」成員名單，即大埔北分區委員會、大埔南分區委員會、大埔區撲滅罪行委員會及大埔區防火委員會，一共有89名委員，統計當中10人有民建聯背景，屬區內建制政黨之冠，佔「三會」委員總人數11%；另外，有4人來自經民聯，3人來自新民黨，2人來自工聯會，大埔區每名委員共可提名兩名參選人參與直選。

之後再查閱區議會直選參選人提名名單，比對下發現10名民建聯背景的「三會」成員大多提名黨友或無提名任何人。以大埔南及大埔北分區委員會為例，無提名人參與直選的民建聯成員包括胡綽謙、葉俊傑，而提名黨友參選的民建聯成員包括梅少峰、李文傑、鄭俊平、黃碧嬌、羅志平、黃偉憧。至於經民聯提名鄉事或社團比較多，提名黨友屬少數，新民黨提名黨友和黨外人士比例一半半，工聯會有一名「三會」委員無提名人，另一人比例一半半。

民建聯原本提名紫荊黨吳振輝 其後全抽起

翻查大埔南直選參選人紫荊黨吳振輝的提名，他原本獲三名民建聯「三會」成員提名，分別是梅少峰、葉俊傑、黃偉憧，惟交報名時已抽起並刪去。

民建聯胡綽謙：一定只提名自己黨友 免支持者感混亂

民建聯大埔支部主席胡綽謙接受《香港01》訪問時解釋自己為何沒提名任何人參選，他說黨內討論過不適合提名非民建聯人士參選區議會，「既然黨內有派人參選，都未必會提名其他人，覺得這樣比較合適，不要令支持者混亂情況出現，我自己的立場一定是只提名自己黨友，不會提名其他」。他又說自己出選大埔北直選，「沒理由提名（大埔北）其他人參選」。

對於為何抽起紫荊黨參選人的提名，胡綽謙說經討論後都覺得不太合適，認為要集中票源支持民建聯參選人，又說參選人可向剩下9成「三會」成員爭取提名，「我們提不提對他們影響不大，有約80人可以爭取支持」。

稱政治聯繫千絲萬縷 田北辰倡三會過半委任中立專業人士

實政圓桌4名參選人不夠提名入閘參選，召集人田北辰向《香港01》表示，當局應規定「三會」成員過半數沒政治聯繫，「你知唔知政治聯繫千絲萬縷，個三會成員無政黨，但個仔去選，咁你話呢個人有冇政治聯繫？所有同鄉會、社團真係無政治聯繫？」，建議「三會」組成應該要有較多中立的專業人士，例如校長、教師等，至少他們不是玩政治，並應安排簡介會讓參選人親身爭取提名。他笑言，亦可將「三會」成員改為立法會議員推薦委任，「條氣順啲，唔駛傷感情」。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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