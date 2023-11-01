中大改組｜立法會76票贊成三讀通過草案　減校董、提高聘校長門檻

立法會今日（1日）三讀通過《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》，草案由三名中大校董議員提出，改組中大校董會，減少校董人數，提高聘請校長門檻。草案記名表決，主席梁君彥按慣例不投票，有76名議員贊成、張欣宇、狄志遠、劉業強3名議員棄權，獲得三讀通過。



事先張揚會投下棄權票的新思維狄志遠在表決前稱，草案未取得共識，擔心會產生不信任，削弱改革效果，故對草案有保留，因此要求記名投票。



中文大學校董會改革方案一度引起爭議。（資料圖片／夏嘉朗攝）

草案建議減校內校董人數 提高聘任校長門檻

草案建議中大校董會規模及組成改變，校董會人數由55人減至34人，即校董會成員削逾三分一，並由原本校內、校外成員各佔約一半，改為校外佔逾三分之二的 23人、校內成員 11人，比例約為2:1。

至於校外成員 23 席中，校友評議會校董由原有三席減至一席；連同新規定由行政長官委任的主席、副主席和司庫，行政長官委任的成員由六人增加到九人，議員校董維持三名。校董會選任校董由六人減至四人，新增其中一人必須為中大畢業生要求。

草案同時修訂委任校長及常務副校長的門檻，提高至須經校董會四分之三成員支持方可聘任。

▼10月31日 中大現任校董會舉行會議▼



中大55人校董會10月31日開會，一眾校董打上中大領呔或領巾合照留念。（劉國勳Facebook）

而中大校董會昨日（31日）也舉行了相信是改組草案通過前最後一次會議，55名現任校董繫上中大校呔或領巾合照留念。

▼6月28日 3校董議員提出的草案正式提交立法會▼



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中大改組草案由三名議員校董提出 一度引爭議

《2023香港中文大學（修訂）條例草案》為三名中大校董議員自由黨黨魁張宇人、工聯會鄧家彪和民建聯劉國勳提出。

但有關的草案一度引發爭議，更曾有逾千名校友參與網上聯署，反對3名議員的校董方案，聯署人士包括嶺大校長鄭國漢、大灣區航空行政總裁許漢忠，不過二人後來「轉軚」去信立法會中大修訂條例草案委員會主席梁美芬，分別稱對中大改組「有新的看法，沒有掌握足夠的事實及證據，不宜表態」，以及「聯署近乎騎劫強姦⺠意」。

7月28日，立法會《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》委員會最後一次會議，段崇智因病缺席。（資料圖片/梁鵬威攝）

中大校長段崇智早前缺席法案委員會

立法會審議中大改組條例草案的法案委員會曾舉行三次會議，但中大校長段崇智均缺席。在最後一次、即第三次的法案委員會會議前，有法案委員會成員更「事先張揚」對段崇智未有出席會議感不滿，部分委員正研究動用「尚方寶劍」特權法調查中大的管治問題，試圖迫使段出席法案委員會，就中大的管治問題接受議員質詢，但段崇智以健康理由請病假，最終未有出席任何一次的法案委員會會議。

最終，由於改革草案有望順利通過，議員也放棄引用特權法進行調查。