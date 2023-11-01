團結香港基金訪京　引述夏寶龍：中央所做一切為了香港好

團結香港基金主席陳智思上月底率領15名理事和管理層訪問北京，於10月26日獲國務院港澳辦主任夏寶龍接見近兩個半小時，主席陳智思引述夏寶龍稱，中央對「一國兩制」的政策不會變，重申「一國兩制」是香港、澳門回歸後保持長期繁榮穩定的最佳制度安排，必須長期堅持。回歸以來，中央所做的一切都是為了「一國兩制」好，為了香港好。



今次是基金會成立以來首次組織高層代表團訪問北京。他們會面翌日，中央港澳辦的新架構和新職權也在網上公布。不過，根據港澳辦公布，夏寶龍接見訪問京團的職銜仍是國務院港澳辦主任，而非中共中央港澳辦主任。



全國政協前副主席、前行政長官董建華九月卸任基金會主席，轉任基金會榮譽主席。陳智思升任基金會主席。



夏寶龍接見團結香港基金會訪京團約兩個半小時（港澳辦網站）

陳智思表示，夏主任的講話讓他們了解到香港目前所處的國際形勢，特別是看清美西方反華勢力不遺餘力地干擾破壞「一國兩制」實踐：「不是因為我們做的不對，恰恰是因為香港和國家做得對、發展得好，即使妥協投降他們也不會放棄唱衰香港和中國。因此必須團結起來，自力更生，艱苦奮鬥。」

他又表示，夏主任稱中央對基金會充分信任，並寄予很大期望。中央支持基金會把更多真正愛國愛港的人士團結起來，為香港繁榮穩定發展作出更大貢獻。對基金會在堅守愛國愛港政治立場、支持特區政府依法施政、講好香港故事和中國故事、促進香港繁榮發展方面所做的工作予以充分肯定。

訪問團又與科技部部長陰和俊會面，是陰和出任科技部部長後會見的首個香港團體。陳智思匯報了基金會在推動香港科技創新的工作。陰和讚賞基金會的工作，指香港建設國際創新科技中心優勢明顯，是全球創新要素的重要聚集地和全球創新網絡的關鍵樞紐。科技部將與香港特區政府及香港社會各界密切協作，加快建設香港成為國際創新科技中心。