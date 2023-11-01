區議會選舉｜有參選人遭辱駡　葉劉澄清：從未支持同性婚姻合法化

行會召集人、新民黨主席葉淑儀拍片上載社交平台，強調反對惡意抹黑，指她本人及新民黨從來沒有推廣或贊成同性婚姻合法化。她又指，經完善後的區議會選制，不應像以往般出現「無中生有、胡亂謾罵、起底、抹黑」。



她透露，新民黨區議會選舉東區參選人雷有得近日在街上被人包圍及辱罵，指摘新民黨及她本人支持同性婚姻合法化云云。葉劉強調，她本人或新民黨，或任何一個參選人，從沒有推廣或贊成同性婚姻合法化，希望那些抹黑他們的人，不要用這種負面競選策略的惡劣手法，拖低未來新區議會的選舉文化。



至於今日有一批市民遞交請願信，反對舉辦同樂運動會，反同樂日組群群主梁燕城稱，如果葉劉出席同樂會，是否同意同樂會所有理念，如果是的話，他認為葉劉無資格成為行政會議召集人。



新民黨候選人被人噴口水

葉劉在片中指，完善地區治理制度後的區議會選舉，將於12月10日舉行，各界均期望這次選舉會有新的選舉文化。而日前政府總部舉行的「完善地區治理 共創美好社區」研討會上，官員直言希望提升地區治理水平，會上政務司司長陳國基和政制及內地事務局局長曾國衞均強調要有「好的選舉文化」，不希望像以往般「無中生有、胡亂謾罵、起底、抹黑」，她對此非常贊同。

她指，可惜的是新民黨東區（太北）參選人雷有得，近日在街上被人包圍，他表示有人向他噴口水，辱罵他、新民黨及她本人支持同性婚姻合法化云云。

反同人士稱葉太違反中國法律

而在今日反對同樂運動會人士記招，梁燕城稱如果葉太堅持觀點會尊重她，「不過請佢辭咗職先至去參與呢個活動」，否則她的做法是違背《中國民法典》裡面的婚姻定義，即是一男一女、一夫一妻，基本上是違反是中華人民共和國的法律，「佢唔可以代表所有香港人，咁樣一個人物去參加呢個會」。

反同樂日組群副群主束健銘稱同運會有機會危害國家安全，又稱有跡象顯示他們正進行「軟對抗」，「可惜嘅係有好少數嘅高級官員，唔單止同特首呢個制度唱反調，更加自我聲明成為呢個運動會嘅主禮嘉賓，我哋係相當、相當之失望。如果佢係憂香港市民之憂嘅話，佢係唔應該支持呢個運動。政府無支持，政府政策亦都係建基於異性婚姻，點解佢哋會支持呢一個唔係香港人嘅運動會呢？」束健銘又稱，葉太「出來站台撐同性婚姻，甚至撐同性關係一籃子嘅嘢」。

另外，出席記者會的立法會議員何君堯稱同運會是「糖衣包裝」，稱真正議程是推動同性婚姻合法化，這是牴觸了《憲法》、法例和國家安全法。

同性婚姻根本沒可能在香港發生

對於被指支持同性婚姻，葉太強調：「絕無其事，同性婚姻合法化不會在香港發生。」她指，2013年有一宗司法覆核，跨性別人士「W小姐」告婚姻註冊官，當時終審庭裁決已經說明不會修改婚姻的定義，而婚姻是否應擴闊至同性婚姻，則應該經過立法程序、社會討論才能界定。上訴庭亦指根據《基本法》37條的婚姻定義，根據立法原意上訴庭認為並不包括同性婚姻，終審庭亦接受此觀點。

因此，我認為同性婚姻根本沒可能在香港發生。 行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀

她強調，她本人或新民黨，或地區任何一個參選人，從來沒有推廣或者贊成同性婚姻合法化。所以希望那些無論在街上或網上抹黑我們的人，不要用這種負面競選策略的惡劣手法，拖低未來新區議會的選舉文化。

葉太：個人素來反對歧視 應維持香港開放包容

她又指，區議會選舉競選活動開始之後，有不少人攻擊她支持同樂運動會。她解釋，她個人素來反對歧視和支持平等機會，《基本法》第39條落實兩條人權公約，國際公民權利和政治權利公約條文和人權法一樣，這些條約的第一條清楚說明「不可以歧視」。如果香港想繼續背靠祖國、聯通世界，發揮「一國兩制」的優勢，應該好好維持香港是一個開放、包容和自由的社會形象。

葉太：稱同樂運動會違反國安近乎誹謗

對於被何君堯等人點名批評作為行會召集人不應出席「同樂運動會」並主禮，葉劉淑儀直言：「我睇唔到任何理由係行會召集人唔可以出席主禮，我去主禮係公開嘅，行政長官無叫我唔好主禮、中央政府無人叫我唔好主禮，只有呢班議員講一啲令國際社會覺得好好笑嘅嘢」，她續指，看不到有哪條法例可阻止行會成員出席開幕禮，直斥：「身為律師可以要求推翻終審庭嘅裁決，我覺得非常荒謬。」

葉劉淑儀認為，稱「同樂運動會」違反國安的指控是近乎誹謗，「無證據而去破壞人哋名譽嘅嘢，身為律師唔應該隨便咁講囉，你普通常識嚟㗎啫。」她指，未知是否臨近選舉，而有人想抹黑她和她政黨的候選人。

已報名參與區議會選舉東區地區直選（太北）的除雷有得，還有民建聯的丁江浩、自由黨的阮建中、工聯會的蘇嘉樂。

詳細報名名單，可瀏覽：2023年區議會選舉報名參選名單

區議會選舉2023專頁