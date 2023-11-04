共創明「Teen」畢業禮　姜濤壓軸唱《蒙着嘴說愛你》全場High爆

「共創明teen」計劃今日（4日）在會展舉行畢業禮。負責統籌計劃的政務司司長陳國基指心情激動，較自己女兒畢業更加激動，因為今天有2,800名「子女」畢業，又表示下一期名額增至4,000人。



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陳國基坦言計劃開始時有所擔心

陳國基以5個「心」總結計劃，稱一開始是「擔心」，擔心友師、資助、支持夠不夠。其次是「關心」，認為計劃涵蓋個人發展規劃、財政支援，師友配對後感受到友師關懷感，陪同參與活動，部份友師「帶學員」之餘，更「帶埋屋企人」，反映十分有心。

第三是「熱心」，他指計劃有賴社會各界支持付出，地區營運機構不斷安排活動，辛苦不在話下，很多支持企業機構出心出力，更安排到內地交流。第四是「放心」，稱一年過後，學員從比較怕醜變成積極開朗，部份人更主動問問題，有學員與他寫電郵交流，亦有學員學習如何擔任司儀，陳直言：「我都唔敢呀！」

2800個仔女畢業 下期增至4000人

最後是「信心」，陳國基指展望未來，《施政報告》提出一系列措施，會幫助成立校友會、提供實習機會，優化措施名額增加到4,000人。他感謝公務員同事，並指學員畢業只是第一個階段，希望人生多姿多彩。