鄧炳強斥美政客為保障其在香港的「狗」提制裁　行為有如黑社會

保安局局長鄧炳強批評美國國會議員提出香港制裁法案，稱有美國政客為自身利益，想保障他們在香港的「狗」，從而恐嚇香港獨立司法權，形容美國等西方國家是「黑社會行為」，以「零和」打壓國家發展、損害香港司法獨立，必須以《基本法》第23條立法杜絕打壓。他又指，美國等西方國家加強在中國收集情報，稱2019年以來見到本港「有很多間諜」，因此23條立法必須針對間諜行為，將會廣泛諮詢市民。



鄧炳強批評，美國政客的制裁行為，有如里社會。（資料圖片）

鄧炳強形容外國政客想保障在香港的「狗」

5名美國跨黨派國會議員提案，要求將香港49名法官、檢控官及官員列入美國制裁名單。鄧炳強今日（5日）接受電台訪問後批評制裁行為，「這些外國的政客係可能為他們的利益，或想保障他們在香港的『狗』，從而『我要恐嚇你，如果你要告人呢，我就要制裁你的官員』。其實這些跟香港的黑社會，和外國黑幫行為係好接近。即係話『你影響我利益呢，我就用盡一切的方法，就要恐嚇你』。我覺得呢一個係非常之不道德、不道義嘅行為！」

呢啲外國嘅政客係可能為咗佢哋嘅利益，或者想保障佢哋響香港嘅「狗」，從而呢係話：「我要恐嚇你呀！如果你要（控）告人呢，我就會制裁你嘅官員呀！」咁其實呢啲呢，同香港嘅黑社會，或者同一啲外國嘅黑幫行為呢係好接近嘅。即係話你影響我利益呢，我就用盡一切嘅方法，就要恐嚇你喇，我覺得呢一個係非常之不道德、不道義嘅行為！ 保安局局長鄧炳強

他又指，美國不是第一次發生這些制裁行為，幾年前國際刑事法庭就美國在阿富汗一些可能違反戰爭罪行或違反人類罪行，想作出調查之時，美國也是作出相同制裁檢控官，就是想恐嚇對方不做應該做的事。鄧炳強強調，香港官員和司法人員，一定本著良心和公義，執行法例。

其實美國都唔係第一次發生呢啲事情，我哋睇返幾年前，當國際刑事法庭就住美國喺阿富汗一啲可能違反戰爭罪行，或者違反人類嘅罪行，想話作出調查嘅時間呢，嘩，美國又嚟喇，又係話要恐嚇，係要制裁一啲相關國際刑事法庭嘅檢控官，我覺得呢啲呢正正就係黑社會行為，我就係想嚇你，令到你唔做一啲你應該做嘅嘢。但係我話畀你聽：香港官員、同我哋香港司法界嘅人員，係唔會畀你恐嚇到嘅，我哋一定會本住我哋嘅良心，本住我哋嘅公義，去根據法例去執行。 保安局局長鄧炳強

回應外界對23條憂慮 鄧炳強：必須做好解說

鄧炳強在節目中表示，香港每一個市民都應該發聲譴謮美國政客的恐嚇行為，這些黑社會行為，有損香港獨立司法權，稱美西方是「不跟隨我培植的人，我便恐嚇你」，強調不要讓黑社會行為得逞。他又認為，以美國為首的西方喜愛以「零和」打壓國家發展，西方利用香港「一國兩制」下與國家的制度差異，透過香港媒體進行分化，所以《基本法》第23條立法正是為了杜絕這情況。

不過外界對23條立法仍有隱憂，要如何令外界相信自由不會受到影響，鄧炳強表示故必須要做好解說工作，強調任何國家都有國家安全法，美國更有超過20條有關國家安全的法例，反問為何香港立法便會破壞自由，指即使是與內地合作建立捐贈器官機制都有人抹黑，直言有人利用「任何方法」抹黑香港，形容「無孔不入」，強調23條立法對市民日常生活、營商絕無影響。

稱2019年以來本港「有很多間諜」

被問到會否擔心明年就23條立法時遇上阻礙，鄧炳強表示要向市民解釋23條立法的必要性，認為2019年的「港版革命」已是好例子，形容23條是為了「真真正正阻止披住羊皮的狼」，強調會做好平衡，法例僅針對危害國家安全的人和組織，正常活動不會受到影響。他又指，美國等西方國家逐漸加強在國家收集情報，稱自2019年以來，見到本港「有很多間諜」，因此23條必須同時針對間諜行為，「法例要與時並進，以往間諜罪都只是限制去軍營畫圖、影相。

23條立法後什麼案件交中央處理？鄧稱非常少

鄧炳強表示，普通法一般沒有追溯力，而參考其他地區，國家安全法例會有域外效力，針對在外地從事分裂國家的行為。至於23條立法後，什麼類型的案件交由中央處理，他表示《香港國安法》已列明只有特別、複雜、或港府無法執行的重大案件才會交由國家處理，但相信該類案件非常少，本港自身可有效執行法例，亦不希望有關情況出現。

至於港府未來會如何修復與青年間的信任，鄧炳強強調要令市民有國民意識，指2012年的「反國教」已是顏色革命的一種，而保安局近年成立多個青少年制服團隊，透過中式步操、教育等，讓青年了解國家進在進步中，而政府亦十分重視青年更生工作，在懲教院所內設立「立德學院」，讓青年重拾學習的興趣。

網絡安全立法涵蓋水、電等基礎設施

對於數碼港和消委會先後洩漏資料，鄧炳強表示，政府已提出就網絡安全立法，將會包括水、電、金融、通訊和銀行服務等設施，令網絡安全演練、風險評估、應變措施和通報機制規範化，又透露正研究如何加強資料過河的保障，他相信不少企業本身已有進行相關工作，毋須增加大量投入。

另外，本港正與大灣區其他城市制定跨境應急救援機制，鄧炳強表示是源於港府今年初曾派出隊伍到土耳其救援，認為現時有港珠澳大橋，交通更便利，相信要做到器材及文件過河並不困難。