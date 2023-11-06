續有團體抗議有美議員威脅制裁更多港官　工聯會：雙重標準

工聯會約三十名成員今早（6日）到美國駐港總領事館抗議美國國會議員干預香港內政。他們高叫：「反對美或 干預香港事務」、「強烈反對美國干預香港司法獨立」。工聯會立法會議員陳穎欣稱，不排除繼續組織市民抗議，她又批評美國駐港總領事館過去幾天從未派人接收抗議信件，指反映美國雙重標準，未有聆聽民意。



工聯會社會事務委員會到美國駐港總領事館抗議（工聯會直播截圖）

今日已是連續第四天有團體到美國駐港總領事館抗議。工聯會社會事務委員會成員強烈譴責美國有五名國會議員提出法案，要求將執行《香港國安法》的香港官員、法官和檢控官等49人納入制裁名單。

工聯會認為這是美方粗暴干預香港內部事務，損害香港法治，破壞香港的司法制度的惡劣行徑，對此予以強烈譴責。