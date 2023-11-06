續有團體抗議有美議員威脅制裁更多港官　葉劉：抹黑香港

今日（6日）繼續有政團美國駐港總領事館，抗議美國跨黨派議員提案，要求將49名本港法官、政府官員等列入制裁名單。其中，行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀指《香港國安法》為香港帶來和平穩定，批評美國議員指國安法打壓人權是毫無根據，是抹黑香港。她又指，國家已有反制裁法，但是否適合納入《基本法》附件三在香港實施，需要審慎評估。



而工聯會約三十名成員則高叫：「反對美或 干預香港事務」、「強烈反對美國干預香港司法獨立」等口號。工聯會立法會議員陳穎欣稱，不排除繼續組織市民抗議，她又批評美國駐港總領事館過去幾天從未派人接收抗議信件，指反映美國雙重標準，未有聆聽民意。



新民黨主席葉劉淑儀批評美國部分國會議員抹黑香港。（資料圖片/盧翊銘攝）

今日已是連續第四天有團體到美國駐港總領事館抗議。葉劉淑儀說，《港區國安法》第55條列明，如果案件未能在香港有效進行審理可以移交內地，希望美國國會議員看清楚香港有關法例，不要胡亂作出恐嚇。 新民黨立法會議員黎棟國指，美國政客應該「擘大眼認清事實」，不要作出干擾香港內政的行為。他相信所有香港官員都會繼續無畏無懼、依法辦事，維護國家安全及香港的社會秩序。

工聯會社會事務委員會到美國駐港總領事館抗議（工聯會直播截圖）

工聯會社會事務委員會成員強烈譴責美國有五名國會議員提出法案，要求將執行《香港國安法》的香港官員、法官和檢控官等49人納入制裁名單。

工聯會認為這是美方粗暴干預香港內部事務，損害香港法治，破壞香港的司法制度的惡劣行徑，對此予以強烈譴責。