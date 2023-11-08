區議會選舉｜局長紛拍片籲投票　何永賢落區派傳單：會一早去票站

多名高官近日積極落區宣傳區議會選舉，其中房屋局局長何永賢日前到房委會屋邨派單張，向居民宣傳12月10日積極投票，她又透露當日會一早到票站投票，呼籲同事踴躍投票！



據悉，今次是政府最高層指令，要求各決策局及部門也要出謀獻策助力推高12月區議會選舉的投票率，因此可預見各政策局和部門首長的區選宣傳片陸續有來。



何永賢在Facebook發布片段宣傳選舉，她與副局長戴尚誠及政治助理歐陽文倩，到房委會屋邨向「師奶」、長者派傳單，鼓勵居民積極投票，何永賢說屋邨已陸續掛好宣傳品，讓更多居民了解區選投票資訊，希望居民投票選出好的區議員，共建美好社區。

片尾何永賢回到房屋局辦公室，步出房門跟同事說「幫我12月10號Mark一Mark個Diary，我投票呀，朝頭早啦，唔該晒！」，並對鏡頭呼籲同事12月10日記得投票。

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甯漢豪率轄下全體部門首長拍片籲投票

發展局局長甯漢豪、副局長林智文及政治助理黃詠儀日前到訪政府「區選進社區」活動的流動遊戲攤位，並聯同當局轄下9個部門，包括規劃署、地政總署、屋宇署、土地註冊處、建築署、土木工程拓展署、渠務署、機電工程署及水務署部門首長呼籲市民當日投票。

楊何蓓茵亦拍片呼籲市民投票（公務員事務局FB影片截圖）

楊何蓓茵以區選小百科提醒選民須知

公務員事務局局長楊何蓓茵亦拍片呼籲投票，並在局方社交平台上載了「了解區選五大小百科」提醒選民稍後會收到投票通知書、要留意自己所屬選區、及全港44個地方選區共88席是「區區有競爭」，選舉採「雙議席單票制」投票制度，即於所屬地方選區的選民可投選1名候選人，得票最多的2名候選人當選、投票時間為早上8時30分至晚上10時30分，合共14小時。而最後的第五點則指「民生無小事，區選你要知」，12月10日約定包括所有公務員同事，踴躍投票選賢與能。