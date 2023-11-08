立法會首讀樓市減辣草案　何永賢稱供求平衡明顯改善需調整措施

《施政報告》提出樓市「減辣」措施，立法會今日（8日）首讀《2023年印花税(修訂)(住宅物業)條例草案》。房屋局局長何永賢指，目前市場條件及供求平衡已經明顯改善，有需要調整樓市需求管理措施，助市民實現置業願望。



房屋局局長何永賢指，目前市場條件及供求平衡已經明顯改善，有需要調整樓市需求管理措施。（廖雁雄攝）

修例草案列明三招樓市「減辣」措施，包括額外印花稅（SSD）禁售期由3年縮短至2年、新住宅從價印花稅（NRSD）稅率由15%降至7.5%，以及向合資格海外人才徵收的置業印花稅由「先徵後免」，改為「先免後徵」。

房屋局局長何永賢指，隨香港未來房屋供應量持續增加，考慮整體情況後，政府認為有需要適度調整住宅物業需求管理措施。（廖雁雄攝）

何永賢：目前市場條件及供求平衡明顯改善

房屋局局長何永賢指，過去房屋供應偏緊，市民對置業有剛性需求，政府在2010年起推出多輪需求管理措施，打擊短期炒賣活動，及減少外來需求，確保物業市場穩健發展，優先照顧香港市民的置業需要，但過去一年利率顯著上升，多個地區經濟放緩，本地樓市交投減少，樓價亦出現調整，相比推出住宅物業需求管理措施前，目前市場條件及供求平衡已經明顯改善，隨香港未來房屋供應量持續增加，考慮整體情況後，政府認為有需要適度調整住宅物業需求管理措施，當前經濟及市場環境下，有助市民實現置業願望。