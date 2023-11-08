管浩鳴促擴闊稅基：繼續「簡單低稅制」是斬腳趾避沙蟲

立法會今日（8日）討論「公共財政政策的檢討」議員議案，提出議案的選委界立法會議員管浩鳴指，本港財政儲備持續收縮，公共開支有增無減，政府需居安思危，建議擴闊稅基，稱如依舊背着「簡單低稅制」的包袱，選擇「斬腳趾避沙蟲」的態度，而不願意去全面檢討稅務改革或擴闊稅基，恐怕最後只會鞭長莫及、為時已晚。



政府預計本財政年度綜合赤字超過1000億元。（資料圖片）

財經事務及庫務局副局長陳浩濂指，財政赤字是因為受到疫情影響，香港地價及印花稅亦收到影響，預計本財政年度綜合赤字超過1,000億元，會密切監察財政狀況。他指長遠而言政府要維持充足儲備，會繼續量入為出，亦會探討增加收入，雖然疫情後香港經濟復甦，但受到外圍經濟影響，復甦進度較慢。節流方面，他指會繼續維持公務員編制零增長，政府內部推行資源效率優化計劃，調撥部門內部資源1%，用於推行新的政策措施。

擴闊稅基討論已久 但只見刪減稅項

管浩鳴指，政府的財政儲備由2018年的11,709億元，跌至目前大約6,500億元，是27年來最低水平。他又稱本港近年負債持續增加，不少市民擔心會否重蹈西方國家負債纍纍的覆轍，雖然庫房的財政狀況尚未去到「水浸眼眉」的地步，但財政儲備持續收縮，政府應鞏固財政基礎，以應對任何突如其來的事故。他表示擴闊稅基討論逾15年，稱歲月蹉跎的日子已經無多，政府應積極研究擴闊稅基或稅制改革，惟本港稅基不但沒有擴闊，而且愈來愈窄，過去多年被刪減的稅種為數不少，例如2008年的酒店房租稅和葡萄酒稅。

管浩鳴說本港財政儲備持續收縮，公共開支有增無減，政府需居安思危，建議擴闊稅基。（廖雁雄攝）

促善用私人市場 縮減不必要開支

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓指，港府近年已多次錄得赤字，並預計會持續一段時間，促請政府審視財政狀況及檢討公共財政政策。他又稱，政府不能因為一時的經濟不景而減少投資未來，否則只會墮入更嚴重的經濟收縮循環，促政府善用私人市場力量，引入多元、可持續的融資方案，善用公私營合作推動香港長遠經濟發展及社會民生計劃。

選委界立法會議員洪雯指，社會提供安老服務其實是年輕人養老年人，支出不斷膨脹，過去5年福利開支上升52.2%、醫療開支上升44%、教育開支上升21.6%，強調要保障公共財政的可持續性。她表示政府需要開源，同時縮減不必要開支以節流，同時指政府要擴大經濟結構，促進經濟發展。

陸瀚民：不易調高稅率、不建議開徵銷售稅

經民聯陸瀚民指，香港不易調高稅率，因為稅率低是優勢之一，新加坡都減少稅率，香港不易反其道而行。他又稱不建議推動銷售稅，強調簡單稅制是優勢，而市民不願意增加新稅項。

促優化強積金結構 市民退休後自給自足

金融界立法會議員陳振英稱，香港老齡化是全球最嚴重地區之一，昂貴生育成本亦令生育率下降，將來趨勢是1,000個勞動人口要養712個老人。他認為政府要考慮優化強積金結構，提升回報率及提供保本產品，讓市民退休後自給自足，以及提供大灣區養老的方案。

工聯會梁子穎發言指：「8小時工作可以減低過勞，但長時間沒有解決......打工變成剝削就唔好，標準工時8個鐘，超時就要補水。」遭代主席李慧琼提醒今日討論公共財政政策檢討，而梁子穎表示：「係呀，我就係講緊問題所在。」

何君堯認為，教育、社福各削減15%，每年可以節省300億元。（廖雁雄攝）

何君堯：教育、社福各削15%可慳300億

選委界立法會議員何君堯則認為應該削減開支：「醫療我哋唔好搞佢先，你剩係教育、社福每樣減15%，嗰度都慳到300億啦！」

長期護理服務需求增 倡鼓勵私營保險和年金

選委界立法會議員陳沛良指，人口老齡化所引致的養老結構變化需要完善相關的養老保障體系，現時與資助長期護理服務有關的社署開支在短短10年間飆升173%，如果推行長期護理保險制度，認為可以確保長期護理服務費用來源的可持續性，以「能者多付」原則，每月強制性按收入進行供款，又或者如自願醫保方式，為補充型私營商業長期護理保險提供認證及標準化，同時提供稅務優惠。

除解決基層養老問題外，他指政府應針對有經濟能力且有退休計劃需求的中產人士，可將部份養老安老服務交由「持續照料養老社區」提供，又建議政府可為購買相關養老年金產品的市民提供稅務優惠，以具體措施鼓勵市民北上養老。

陳健波建議徵收消費稅

保險界立法會議員陳健波相信《基本法》量入為出的原意是，要政府不要做「大花筒」，而不是要限制香港的發展。他說，今日環球經濟信息萬變，香港要投資未來，今屆政府上任以來做大量工作，包括開拓「一帶一路」商機等，即使要投入大量資源但方向絕對正確。他續指稅基狹窄一直困擾香港，過去政府曾研究擴闊稅基，但難免受社會議論，而且政府一直沒有足夠政治能量開拓新稅，認為現時政府應重新展開研究工作，包括徵收消費稅，而政府引入消費稅時亦需要諮詢業界意見，同時要效法日本說明稅收用途，以爭取社會支持。