夜繽紛｜葉劉稱市面淡靜促諗計　梁振英批粵車南下限制令旅客噓爆

行政會議召集人葉劉淑儀表示，社會復常後經濟復蘇未如預期，感到十分惆悵，引述有市民表示，香港人晚上「一係深閨、一係深圳消費」，期望政府想想辦法吸客。



全國政協副主席、前特首梁振英回應葉劉淑儀的說法，批評當局怕塞車不讓「粵車南下」車輛出市區，令內地旅客噓聲四起，反問「運輸部門有沒有考慮香港人做生意的需要？」，又說如果怕人多車多，就不要再拿深圳比。



葉劉淑儀引食客稱「港人晚上一係深閨，一係深圳消費」

葉劉淑儀早前到訪香港仔一間酒樓，稱發覺絕大部分客源是「旅行餐」，當晚正招待由韓國來港的旅遊團，本地客人寥寥可數，期間遇到一名食客稱「夜經濟是敏感問題，現今香港人在晚上一係深閨，一係深圳消費」，她說對方無奈地希望能代為向特區政府反映市道實況，要想想辦法。

葉劉淑儀說，近來也收到各界及商戶反映，社會復常後經濟復甦未如預期，「我看見此情此景也感到十分惆悵」，承認現時香港市面淡靜，政府早前推出香港夜繽紛振興經濟活動要加把勁，協助小商戶及基層市民，促進市民留港消費，以及吸引更多來自世界各地的遊客來港，重振本地經濟。

全國政協副主席、前特首梁振英質疑「粵車南下」限制車輛要停泊在港珠澳大橋人工島的做法。（梁接英Facebook截圖）

梁振英稱粵車南下不能入市區 令內地客噓聲四起

全國政協副主席、前特首梁振英亦回應葉劉淑儀的夜經濟觀察，他說要吸引香港周邊的內地居民來港，本來的吸客新招式是「粵車南下」，讓旅客駕車經港珠澳大橋進入大嶼山，自駕遊觀光、購物、遊樂園，「豈料有人怕塞車，粵車南下因此在大橋橋頭的人工島止步。內地居民初聞可以單牌上大橋就興緻勃勃，後來發現要將車泊在人工島就噓聲四起」。

+ 1

林世雄憂車流量承受力 梁振英：船頭驚鬼，船尾慌賊

運輸及物流局局長林世雄早前說，「粵車南下」令香港突然多了車，未必能承受得起，要仔細考慮例如香港地少人多，之後再決定第二階段的配額和範圍。不過說法引起梁振英不滿，認為怕塞車就用交通管理辦法盡量疏導，「不是把南下粵車堵在人工島，香港不塞車，運輸部門算是交了差，但靠消費靠遊客的小老闆呢？」，又反問世上哪個旅遊城市不塞車，到處擠滿遊客。

梁振英說香港的經濟增長、餐飲零售業績、政府收入都不如預期，財赤超出預期，「只有大嶼山不塞車這一目標可以符合預期，運輸部門有沒有考慮香港人做生意和出糧的需要？」，直指客觀效果與前議員毛孟靜在尖沙咀柏麗大道、羅冠聰在海洋公園門口反對內地遊客藉口一樣，「食藥怕苦，打針怕痛；船頭驚鬼，船尾慌賊，如果我們怕人多車多，就早點立定心志，不要再拿深圳比」。