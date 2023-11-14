李家超回應東涌地流標　被問會否撤辣　稱要時間讓市場適應

行政長官李家超出席行政會議前見記者，被問到東涌地流標，政府會否全面撤辣，李家超指減辣措施需要時間讓市場適應，留意到減辣後有地產代理指查詢數目增加，最重要是讓物業市道健康發展，不要大上大落。他指政府一直在覓地，亦會適當時間推地。



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東涌地流標被問會否撤辣 李家超稱要時間讓市場適應

施政報告提出樓市減辣措施，但最近東涌地皮流標，李家超被問到是否政府不掌握市場情況、會否全面撤辣，以及樂建居是否需要增加誘因？李家超指大家都關心樓市情況，施政報告減辣措施需要時間讓市場適應，知道整個物業市道受全球經濟特別高息環境影響，不過留意到減辣後有報道引述代理指查詢數目增加，買樓是大決定，需要時間考慮能夠理解，最重要是讓物業市道健康發展，不要大上大落。

至於某些地點招標情況，因為某地方的供應量過去已較為多，地產商考慮投標時除地點外，都會考慮整體樓市發展走勢，是符合預期的，會密切留意市場走勢。至於樂建居，李家超指會在適當時候推出。

被問到樓市減辣效果是否不理想？李家超指，政府會繼續注視市場情況，又說物業市場在香港面臨挑戰，包括高息率影響，大家都需要按自己財政能力作出判斷，現時利率是接近5厘，投資者比較審慎，政府一直在覓地，亦會適當時間推地。

近期多宗致命工業意外 李家超指政府將加強監督

至於近期多宗致命工業意外，會否需要重申檢視地盤的安全指引？李家超指非常關注工業意外，政府必然有重要角色，包括有足夠的法律和程序指引讓業界作業者有法可依、有規可隨，所以政府加強罰則、刑罰，增加巡查，有事故時迅速和積極行動。他又說，業界方面有兩部分的操作者，包括地盤的管理人員和在地盤工作的人士，他們對工業安全的意識、文化要增大力度，管理者有法律規管和指引要求，如落實執行不到位要負上責任；工人亦要明白工業安全對他的重要性，要考慮家人的擔心，做好安全裝備都很重要。

他續指建造業議會在安全文化方面，會按實際情況繼續完善；政府會在監管督導等多方面加大力度，另外多用機械減低意外的風險。

李家超稱陳茂波會於APEC說好香港真實故事

美國正舉行的APEC會議，李家超被問到香港的目標是甚麼？他指，財政司司長陳茂波會介紹香港優勢、潛力，拓展認識更多朋友，說好香港真實故事，例如香港會做好內地及海外連結，運用好一國兩制，香港是中國唯一使用普通法的地區。

回應梁振英批評粵車南下限制多 李家超稱會多聽意見

李家超又被問到前特首梁振英批評粵車南下令遊客卻步，他指會多聽意見，目前粵車南下是政策方向，實際部署方面，決策局和運輸署正聽取意見和與廣東省討論，歡迎任何意見。

香港舉辦多場國際會議 李家超稱加強香港會議中心地位

李家超在開場發言時表示，踏入11月本港接連舉辦國際會議，不斷加強香港會議中心地位，上星期舉辦國際金融領袖投資峰會，有300位、來自全球160間機構參與，不論人數、機構都較上年多更多，其中90多間機構派出董事長及行政總裁出席，認為是重視香港金融中心地位，國務院副總理何立峰亦在會上提出三點建議，亦是特區政府的方向。

另外，香港法律周吸引來自50個司法管轄區、1.1萬人線上線下參與。而邵逸夫獎項頒獎典禮前晚舉行，各得獎者論壇在香港舉行，聯繫當代新一代領袖，而第七屆香港海運周亦會在5日後推廣。

李家超呼籲選民投票

區議會選舉方面，他指三星期後舉行，資格審查委員會已經完成審查，全部符合資格、提名有效。他指不同地區已經宣傳拉票，選舉氣氛愈來愈熱烈。今次所有直選及地委會都要競爭，直選約4人爭一區、地委會則228人競爭176席位。他指每一票都可以改善地區效能，為便利內地港人回港投票，港鐵上水站設立兩個鄰近邊境投票站，呼籲市民投票選出適合、有心、有能力的區議員服務社區。