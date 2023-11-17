議員：學生功課多壓力大　教育局：有學校小息午飯時間太短要檢視

多名立法會議員均關注學童輕生趨升及背後原因，選委界議員陳凱欣坦言她作為家長，認為疫情後為追進度，學生功課壓力太大，要求政府介入檢視功課量。教育局副局長施俊輝回應稱，認同陳的建議，更指教育局不單要求學校檢視測考量，同時也要求檢視小息和午飯時間：「知道有部分學校小息和午飯時間太短，同學要有喘息空間」。



立法會衞生事務委員會今日開會討論精神健康相關措施及精神健康諮詢委會員工作滙報，期間多名議員均關注學童的精神健康及近期接連發生的學生自殺個案。陳凱欣指今年至今已至少發生37宗自殺個案，其中5宗更發生在學校之內，作為家長的她為此感痛心。她又稱自己每天也帶孩子上學，她發現校內沒有張貼一些寫有鼓勵字句的標語，認為若能張貼一些帶有正能量字句的標語，可能有助有需要的學生三思。

她又認為疫情後，學校為追回進度，功課量和測驗考試的密度也應該要檢視，希望政府能介入。

雖然係校本，但功課壓力真係大咗好多，疫情後要追落後，政府係咪要考慮介入檢視功課量？一個禮拜三次默書兩次小測，兩個月內考試，我哋做大人都辛苦，何況小朋友。 立法會議員陳凱欣

教育局副局長施俊輝回應稱，教育局認同陳凱欣的建議，多關懷添幸福行動會有弓大手議學校可辦活動，也會更多提醒學校做好支援學生精神健康，也會參考陳凱欣張貼正向訊息標語的建議。他又表明除了會要求學校評估測考的數量，也會要求學校一併檢視小息和午飯時間會否太短。

知道有啲學校小息、午飯時間太短，未能達到（政府）要求，同學要有喘息空間，若小息午飯時間長一啲，同學可以打吓波，互相傾計關懷都可以有幫助。 教育局副局長施俊輝

黃仁龍指，學童疫後要追進度，難適應易有無力感（立法會直播截圖）

黃仁龍：學童疫後追進度難適應

委員會主席張宇人則查詢當局有否做研究，以證明疫後與壓力的關係。出席會議的精神健康諮詢委員會主席黃仁龍指，有接觸過校長，相信疫情與學生壓力有關連，並引用聯合國兒裏基金會2021年的調查，指每5名學童便有1人有抑鬱情況。

他形容疫情後，大家在學校好緊張追落後，小朋友或年輕人或未能適應太急的步伐、跟不上：「有啲連口罩都唔願意除下，無力感、無方向，變得很難追上，部分更面對家庭問題，因此學校要有更多空間及時間，將精神健康放於首位照顧高危學童。

工聯會議員鄧家彪指，政府要扭轉「上學是負擔」和「學校環境製造失敗者」的印象，調整學校課程和活動，減輕學生壓力。他建議，學校應提前在9月開學的首兩星期，舉辦陸運會等氣氛較開心的活動，甚至不作考試或操練。