李山與周守仁共祭彌撒及互贈禮物　並參與神學研討會

天主教北京教區主教李山正在訪港，周三（15日）與天主教香港教區主教周守仁樞機，在堅道聖母無原罪主教座堂共祭彌撒。



周守仁、李山在11月15日共祭彌撒。（公教報）

《公教報》報道指，周三早上的彌撒由周守仁主禮，李山、香港教區榮休主教湯漢樞機、輔理主教夏志誠、山東周村教區主教楊永強、北京教區秘書長甄雪斌神父等人共祭。李山在講道時表示，能與香港兩名樞機共祭機會難得，並鼓勵修道人及教友， 無論遇上任何困難，仍要懷着信德，保持感恩的心。

李山贈利瑪竇彩色玻璃畫 周守仁送聖伯多祿聖保祿像

李山周一（13日）起到訪香港教區，參觀聖神修院及明愛等機構，指今次行程感受到香港教會的發展，收穫甚豐。他周一晚上抵埗後，在教區中心的小堂與周守仁、夏志誠和主教公署成員共同誦唸晚禱，並互贈禮物。李山贈送的是利瑪竇彩色玻璃畫，周守仁贈送的是一幅聖伯多祿聖保祿像。

李山向周守仁贈送利瑪竇彩色玻璃畫。（公教報）

周二（14日）上午，李山前往聖母無原罪主教座堂，並造訪中華殉道聖人小堂，在福傳小堂的墓穴追思已亡的本地主教及牧者， 隨後與座堂的教友代表交流。下午轉到黃竹坑聖神修院、聖神修院神哲學院及聖神研究中心交流。

周三上午，李山出席第三屆天主中國化神學研討會，主題為「共議同行與中國教會：共融、參與及使命」。周守仁致辭時表示，肯定香港教會在與手足同行過程中所扮演的橋樑教會角色，而李山致辭時說，周守仁提出的共議同行精神，能讓教友彼此豐富，而信仰中國化能豐富中華文化，共議同行則幫助教友更好地為福音作見證。