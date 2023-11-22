丁薛祥接見港澳青年代表團　稱中央會提供便利措施　前途一片光明

主管港澳事務的國務院常務副總理丁薛祥，在北京人民大會堂接見各界港澳青年代表交流團。丁薛祥之後與交流團會面，稱中央會為港澳青年提供一系列便利措施，相信港澳青年奮鬥之路一定會越走越寬、越走越順、前途一片光明。



今次的會面更有直播，屬丁薛祥掌管港澳事務後，首度公開接見來自港澳的訪京團。



+ 5

約150名青年參與 丁薛祥大合照前與霍啟剛握手交談

交流團由全國青聯、港澳特區政府和港澳中聯辦主辦，150名青年參與，包括身兼全國青聯副主席的立法會議員霍啟剛，其他議員包括吳傑莊、邱達根、梁毓偉和林琳，亦有乒乓運動員杜凱琹。港澳辦主任夏寶龍、政務司副司長卓永興、民政及青年事務局副局長梁宏正亦有參與會面。

丁薛祥先與代表團成員拍攝大合照，與部分成員握手，期間停下與霍啟剛簡單交談一會，之後與交流團青年會面，並發表講話。

中央提供便利措施 港澳青年前途一片光明

丁薛祥在開埸白首先轉達國家主席習近平對廣大港澳青年誠摯問候，他說習近平十分關心港澳青年，港澳青年是未來和希望，寄託厚望、滿懷深情，多年來關心港澳青年發展，希望青年為國家未來發展貢獻，形容港澳青年發展好，祖國事業就會發展好。他又稱，很高興有機會和這麽多來自香港、澳門青年朋友見面交流，看到他們朝氣蓬勃、活力四射，讓他感受到香港和澳門更加美好的未來。

他又說要為港澳青年做實事，包括在學業、就業、創業和置業方面，為港澳青年創造更多機遇和價值，中央各有關部門包括地方政府，亦採取一系列措施，出台很多政策，便利港澳青年到大陸尤其是大灣區學習、工作、生活，相信在黨中央和中央政府領導下，港澳青年奮鬥之路一定會越走越寬、越走越順、前途一片光明。

丁薛祥又說，中共十八大以後，各方面認真落實習近平主席的重要指示，香港、澳門特區政府高度重視港澳青年發展，特首李家超和賀一誠也十分重視港澳青年，這兩年加大工作力度，採取很多措施，解決青年學業、就業、生活方面的問題。