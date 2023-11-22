林琳引述丁薛祥：解釋國旗紅色因用血染　國安問題不可讓步

「港澳青年看祖國」各界港澳青年代表交流團今日（22日）到北京人民大會堂，獲國務院常務副總理丁薛祥及國務院港澳辦主任夏寶龍接見。交流團副團長、民建聯立法會議員林琳表示，丁薛祥是首次在港澳事務活動上公開亮相，即是接見青年代表，形容意義非常重大，期盼青年運用自身優勢參與國家建設。



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指丁薛祥仔細聆聽團員分享

丁薛祥表示，港澳青年不僅是香港和澳門的未來和希望，也是祖國建設的「新鮮血液」，又關注青年面對學業、就業、創業和置業「四業」的實際困難，稱要為青年多做好事、多做實事，又指中央為港澳青年採取措施、政策，便利他們到內地學習、工作、生活。

香港及內地航天科研互補性很強

林琳表示，丁薛祥仔細聆聽團員分享參觀考察時的所見所聞，以及對香港未來發展的意見，來自教育、航天、中醫、商界、學生、志願者、制服團隊等代表先後發言。在「全過程人民民主」分團團員分享時，丁薛祥說中國共產黨始終「全心全意為人民」的宗旨，並多次強調這是中國可以長期穩定地治理如此大國的成功之道。

而丁薛祥與科創界青年代表交流期間，指出香港及內地航天科研有很強的互補性，指國家由一窮二白時都能夠成功研發「兩彈一星」。丁又引述前國家領導人鄧小平在中英就香港問題舉行會談期間，已絕不含糊的態度表明，中國絕不可能在國家安全的問題上讓步。林琳表示，丁薛祥強調國旗紅色因為是鮮血染的，指當前國家大好局面「來之不易，倍加珍惜」。丁薛祥亦勉勵年輕人要用自己的活力、朝氣、優勢和能力報效國家，融入國家發展大局，共同建構正面的中國形象。

丁薛祥是首次在港澳事務活動上公開亮相，林琳認為，是次活動接見青年代表的意義非常重大，而行程亦獲得高規格接待，深切感受到國家對港澳青年人的關愛。她期望港澳青年積極運用自身優勢，積極參與國家建設，講好當代中國故事，講好「一國兩制」成功實踐的香港故事、澳門故事。