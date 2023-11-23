政府立法建議判頭「拖糧」可停工　劉國勳不滿申索審裁需時太長

政府提出建造業付款保障條例草案，建議引入審裁機制解決付款爭議，容許一旦工程判頭「拖糧」或「走數」時，可以停工，草案涵蓋政府、法定及公共機構或企業的建造工程合約。民建聯立法會議員劉國勳不滿審裁機制處理申索需時太長，建議加快程序。



草案建議改善建造工程合約付款條款，如果判頭收到付款申索，須在30日內回應，60日內付款，並引入審裁機制排解付款爭議，委任一名獨立審裁員處理爭議和裁決，一旦判頭不付款，工程在特定情況下可暫時放緩或停工，條例涵蓋所有政府、指定法定及公共機構或企業所採購的建造工程、材料及機械供應等合約。當局爭取明年上半年提交立法會審議。

劉國勳認為，新方案提出審裁機制，需要在55日內處理雙方對金額的異議，時間拖得太長，保障不足，前後加上付款申索期最長約4個月才可以收到款項，屆時分判商或已經需要賣樓應付現金流，部分更需申請破產。

條例草案預料在明年第一季首讀、第二、三季通過。劉國勳指出，條例草案就算得到立法會通過，仍需待刊憲後一年才會生效，進度太慢，現時已經不少小判頭哭訴。此外，他又稱私營工程需要第二階段才可以實施新方案，局方未有提供明確日子。