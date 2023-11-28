直播｜李家超見記者　區選投票前一天辦音樂會、免費開放文娛設施

行政長官李家超今早（28日）在行政會議舉行前見記者。李家超公布四名神舟航天員今天起訪港4天。另外，他又說12月9日區議會選舉投票日前一天，政府會舉辦區選繽紛日，各區有多元化活動，包括灣仔及觀塘海濱舉辦日場版活動，當晚亦會有大型戶外音樂會及無人機表演，全港直播。



兩家電力公司明年的電費調整今日有公布，當中也涉及兩電《管制計劃協議》檢討，料是社會關注的重點，《香港01》會全程直播記者會情況。



李家超今早出席行會前見記者。（資料圖片/林靄怡攝）

四名神舟航天員今天起訪港4天

李家超公布，中國載人航天工程辦公室林西強會率領4位航天員，及相關領域專家在港4天出席多個活動，例如明天下午出席歡迎大匯演，體現中央對香港的厚愛及支持，期間到大學、中學、小學交流，分享航天發展歷程，體現國家重視香港青年，施政報告都提出STEAM教育，23/24年提出小學科學課課程框架。李家超稱每次香港觀看為航天員升空都感到驕傲自豪、為中華兒女感到驕傲，太空館、科學館舉辦展覽都吸引大批市民入場參觀。他表示代表團訪港期間會到科學館為航天工程站揭幕，希望市民更了解成果。

李家超指今次體現國家對香港科技界的重視及肯定，稱代表團會與香港創科研學團隊交流，表示例如理工大學科技協助嫦娥五號到月球採樣，國家去年宣布第四批航天元選拔工作，他期待第一位港產航天員誕生。他指，政府會繼續支持創科發展，希望為國家航天科技作出貢獻，中國代表團訪問香港對創科發展鼓舞。

投票日前一天舉辦區選繽紛日 有戶外音樂會全港直播

李家超又說，12月9日區議會選舉投票日前一天，政府會舉辦區選繽紛日，借鑒區選夜繽紛活動，各區有多元化活動，包括灣仔及觀塘海濱舉辦日場版活動，當晚亦會有大型戶外音樂會及無人機表演，音樂會有多個電視台聯播，免費開放科學館、太空館、藝術館、濕地公園，政府亦會聯同九巴展出古董巴士、電動巴士，教育局與團體有親子繽紛遊樂日，鼓勵全港中小學生認識自己住的地方。另外，12月9日去綠在區區回收站，會有額外的綠綠賞積分。

他表示政府部門會組成義工團到18區派單張，鼓勵投票，而本星期開始有兩個選舉論壇讓候選人介紹政綱，讓市民更加認識參選人，留意到媒體有製造節目、欄目，鼓勵市民多注意媒體報導，投票日從中選優，共同建設美好社區。

政府與電力公司今年內可修改兩電利潤管制協議

另一個行政會議前見記者焦點，是政府與中電及港燈分別簽訂現行《管制計劃協議》，於2018年10月1日及2019年1月1日生效。現行《協議》有效期為15年，將於2033年屆滿。而政府與電力公司均有權在截至2023年12月31日為止的年度內要求修改《協議》的任何部分，任何修改《協議》的建議須經政府與電力公司雙方同意才能實行。

▼ 4月19日 港島多區停電情況 ▼



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而今次中期檢討的焦點，料必是協議中的獎罰指標。因為，今年4月19日，港燈因供電系統發生故障，導致港島廣泛地區停電約48分鐘。港燈今大約於一個月後向港府提交報告，指有工程師不慎駁錯後備電纜所致。

然而根據政府與港燈和中電簽訂的《管制計劃協議》，有條文列明在故障後如平均可於70分鐘內恢復供電，都可以獲得獎勵，條文並無就事故起因訂下限制，變相因人為錯誤導致的停電，只要復供得快，同有獎賞。以港燈去年賺取29.54億元計算推算，即相等於約553.9萬元。停電有獎消息一出，議員及市民均批評相關安排。