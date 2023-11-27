直斥啟德郵輪碼頭配套欠佳　李慧琼：楊潤雄上任以來做得非常差

立法會經濟發展事務委員會今日（27日）討論啟德郵輪碼頭在郵輪停泊時的交通配套安排、及郵輪碼頭的業務營運和發展，身兼人大常委的民建聯九龍東議員李慧琼直斥文化體育及旅遊局局長楊潤雄對啟德鄰近的規劃欠佳，「郵輪碼頭的配套自你上任以來，做得非常差，感到十分失望」，促請政府完善鄰近交通配套，便利居民和旅客出行。



多名議員則關注局方如何規劃碼頭鄰近三幅空置土地發展，建議改建啟德方艙醫院為文創基地等。



楊潤雄回應指，明年上半年會公布郵輪旅遊發展行動計劃，屆時會交代郵輪碼頭長遠發展，如何更好地運用碼頭資源。



+ 2

「A4」楊永杰認為現時的啟德規劃偏離原有設計初心，加上單軌系統未建成前對旅客和居民來說，該區欠吸引力，建議政府活化啟德方艙醫院，改建成文創基地，另外在啟德碼頭外設酒吧、室外戲院等，令周邊設施更有活力、吸引力，安排活動吸引居民到訪。

姚柏良促勿讓三幅鄰近土地「晒太陽」

旅遊界議員姚柏良關注郵輪碼頭鄰近的三幅土地將何時開始發展，直言「否則無了期曬太陽」。他續指，啟德以母港為設計藍圖，即旅客都在啟德上落船，當人流增加時，綠色運輸系統對紓緩區內的交通壓力便十分重要，詢問當局何時會興建綠色運輸系統，以及會否在啟德碼頭末端增設水上的士的上落點。

楊潤雄承認現時啟德與原有規劃有出入，期望未來可令啟德成為本地居民的消費點之一，因為鄰近已有居民陸續入住，表示明年首季將推出行動綱領，屆時會詳細列出啟德發展規劃，包括如何善用鄰近土地等。

李慧琼：楊潤雄上任以來做得非常差

不過，李慧琼形容啟德郵輸碼頭由啟用至今仍是「水靜鵝飛」，直斥楊潤雄：「郵輪碼頭的配套自你上任以來做得非常差，我感到十分失望」，她認為啟德區環境優美，有完善設施，不過基於當區交通配套不足導致當區水靜河飛，就連跑道區的居民也只有一條巴士線到啟德郵輪碼頭，直言這是「不合理交通配套」。她要求運輸署短期內改善交通配套。

吳永嘉指旅客排長龍令國際對香港有負面印象

經民聯吳永嘉表示，啟德郵輪碼頭自8月被揭有大量旅客大排長龍後事件，國際上有不少人仍對香港的交通安排有負面印象，詢問當局會否主動宣傳，對外表現現時已完善的交通安排。另外，他建議政府率先詢問每班航次的旅客落船後的交通安排，及早安排相應數量的巴士、的士、甚至專營巴士等。

議員陳勇關注當局於郵輪處理旅客人流的應急及補救措施。

+ 9

楊潤雄：啟德郵輪碼頭現時運作暢順

楊潤雄回應稱，明白議員的關心和憂慮，重申碼頭現時已有完善交通安排，已要求碼頭營運商、郵輪公司及交通營運商等，「度身訂造」每個航次的上落船安排，向政府提交計劃，到目前為止，運作大致暢順，過去即使在惡劣天氣，都能有效地疏導乘客，旅客的滿意度亦有增加，若發現有問題，會適當地介入。

不過，他坦言難安排指定數量的車輛：「旅客話畀你知佢打算點，未必係真，可能改變主意，好難完全配合旅客交通想法，因為香港係個太方便嘅城市」。

運輸署回應表示，啟德郵輪碼頭和跑道區現時有4至5條巴士線營運，明年首季亦會增加 1條前往尖沙咀的巴士線，署方會留意區內需求以完善交通系統。