鄭雁雄對港發展提三點看法　太古集團再獲高規格接待？

「香港財經論壇2023」今日（27日）舉行，特首李家超致辭時提到金管局及國際結算銀行將於本周舉辦「高級別會議」，匯聚多國央行行長。同場出席的還有中聯辦主任鄭雁雄，他表示香港是中國與世界聯繫的橋樑紐帶，亦是世界注目中國、進入中國的窗口和門戶，更對香港發展提出三點看法。



值得留意的是，英國太古集團繼行政總裁獲港澳辦主任夏寶龍南下接見後，集團主席Guy Bradley今日再被安排坐在會議的主家席上，與鄭雁雄等人同枱。



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李家超：香港為投資者提供安全穩定的營商環境

李家超表示，隨著香港全面復常，各個世界級金融界盛事均在港舉辦，包括月初雲集三百名全球金融機構負責人的「國際金融領袖投資峰會」，以及本星期由金管局及國際結算銀行合辦的「高級別會議」，將會是疫情後香港首次匯聚多國央行行長的大型活動。

李家超形容香港社會在法治的堅實保護下，為投資者企業家提供安全穩定的營商環境，加上香港行普通法，法制上與國際商業社會無縫接軌，肯定了香港國際金融中心的地位。他又提到，本星期亞洲首個沙特阿拉伯ETF，將於港交所掛牌，資產規模屬全球同類產品中最大，形容這類合作足以證明香港是全球資金融通的重要增值平台。

李家超在致辭尾聲，特意呼籲到場嘉賓在下月10日的區議會選舉踴躍投票。

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鄭雁雄：香港堅持國際化特色是揚名立萬成功密碼

鄭雁雄致辭時表示，香港是中國與世界聯繫的橋樑紐帶，亦是世界注目中國、進入中國的窗口和門戶，「在中國式現代化道路上發揮不可替代的重要作用」，而一國兩制行穩致遠更是中國式現代化的重要組成部分。

他對香港發展提出三點看法，包括堅持國際化特色是香港揚名立萬成功密碼、信心之源；發揮國際化優勢是香港由治及興的必由之路、康莊大道；善用國際化平台是香港服務國家優勢和貢獻所在。他指國際化特色是香港最鮮明標示，強調香港作為中國式現代化超級聯繫人的身份，無論面對任何風雨都不會改變，他又著香港全力爭取加入RCEP。

鄭雁雄又表示，在推進中國式現代化新征程上，中央賦予香港比以往更重要角色和使命，中聯辦理所當然必須當好支持香港、特首和特區政府依法施政的超級聯絡員。

英國太古集團主席Guy Bradley被安排坐在會議的主家席上，與鄭雁雄等人同枱。（文睿攝）

太古集團主席獲安排坐主家席 與李家超、鄭雁雄同枱

英國太古集團繼行政總裁獲港澳辦主任夏寶龍南下接見後，集團主席Guy Bradley今日獲安排坐在會議的主家席上，與鄭雁雄等人同枱。