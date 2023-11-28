學童輕生｜李家超：無單一靈丹妙藥　須各界共同伸出援手

今年至少有27名中、小學生懷疑輕生，情況令人關注。特首李家超今早（28日）出席行會前見記者，他說無單一的「靈丹妙藥」解決問題，重申政府正全力以赴統籌協助學童工作，政務司副司長卓永興將率領三個政策局配合，呼籲一旦發現學童有情緒問題時應伸出援手，尋求專業人士的協助，確保學童的情緒健康不會再惡化。



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為學童提供訓練營培養抗壓能力 確保不會惡化

李家超表示，疫情復課後學童或面臨學業、社交等壓力，部分學童因不同原因無及時求助，最終傷害自己，甚至自殺。李家超強調政府十分關注情況，認為政府有責任保障學童的精神健康，會動用社福、醫療等資源協助學校紓緩學童壓力，包括為學童提供訓練營，培養他們的抗壓能力、紀律等，確保情況不會惡化，將個案交醫療衛生專家處理，關注不幸事件中的情況，了解成因。他重申政務司副司長卓永興將率領勞福局、教育局與醫衞局三方配合。

冀各界伸出援手 辨識轉介有需要學童求助

李家超又指，各學童都面臨不一樣的處境，認為學童的鄰居、親友、同輩及接觸到學童的人士，若發現學童有情緒問題時都應該伸出援手，盡早辨識有需要學童，及早轉介個案予醫生、心理專家等專業人士，重申「這無單一的靈丹妙藥解決，需要各界共同努力」。