床蝨｜設機制監察蝨患？謝展寰：木蝨非藏公眾地方　難設監察系統

床蝨近月由法國、英國蔓延至港人熱愛旅遊的韓國。環境及生態局局長謝展寰被問到會否設立機制監察及公布蝨患情況時說，公眾地方並非木蝨匿藏或棲息之處，難就公眾地方的蝨患情況設立監察系統，不過業界均反映未有出現外來傳入蝨蟲的明顯跡象，有信心處理蝨患輸入問題。



楊永杰。（梁鵬威攝）

楊永杰倡設機制監察及公布蝨患情況

A4聯盟立法會議員楊永杰就床蝨傳入香港風險，向環境及生態局提出書面質詢，詢問當局有否評估香港爆發蝨患的風險及後果、會否設立機制監察及公布蝨患分布及擴散情況，甚至成立滅蝨隊，協助弱勢社群處理住處的蝨患。

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環境及生態局局長謝展寰今天（29日）回覆查詢說，外地蝨患有可能透過旅客以及交通工具傳入香港，政府非常關注，已採取行動預防蝨患輸入。他說，一直與機管局、港鐵、郵輪碼頭、酒店業界、公共運輸業界、滅蟲業界等保持緊密聯繫，惟業界均反映未有出現外來傳入蝨蟲的明顯跡象，並有信心處理蝨患輸入問題，包括持續在處所及交通工具深層清潔。

設機制監察蝨患？謝展寰：難就公眾地方蝨患設監察系統

對於設立機制監察的建議，謝展寰說一般公眾地方並非木蝨匿藏或棲息之處，因此較難就公眾地方的蝨患情況設立監察系統，政府防治蟲鼠督導委員會已就蝨患問題設立通報機制，如部門轄下處所出現蝨患，會通知委員會商討防治及跟進措施，並向政務司副司長匯報，按需要公布。

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成立滅蝨隊？謝展寰：關愛隊會派發防蝨、滅蝨資訊

至於會否成立滅蝨隊，謝展寰稱關愛隊協助向劏房戶和「三無大廈」住戶，派發防蝨滅蝨的實用資訊，如公共屋邨租戶未能自行處理蝨患問題，房署職員會視乎情況提供協助或轉介予社福機構跟進，食環署亦會繼續向處理蟲蝨問題的義工組織提供技術意見，提供清理棄置物的支援。