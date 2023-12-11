區議會選舉｜負面清單列可被懲處行為　開會做直播、插話皆或違規

【區議會選舉2023】為提高新任區議員問責性，政府會引入履職監察機制規管，法例同時訂明授權民政及青年事務局局長制訂及修改履職監察行政指引，說明區議員應有的表現，局長並會列出負面行為清單，具體說明哪些行爲或構成展開調查的理由，並會招致懲處。



雖然政府要稍後才正式公布負面行為清單，按政府5月提交的簡介文件，如會議中粗言穢語、如未得主席同意下發言、插話，發言離題、重複、會議上拍攝直播等，均或可招致懲處。



負面清單訂明，區議員不能擾亂區議會秩序（資料圖片/林若勤攝）

根據當局於5月提交立法會的文件，負面行為清單具體說明哪些行爲或構成展開調查的理由，並會招致懲處。有關行為包括但不限於:

(一) 在沒有合理理由下不履行區議會主席指派的任務及工作指標

(二) 屢次在沒有合理理由下缺席會議，即使非連續缺席3次會議，未達《區議會條例》中被裁定喪失資格的標準

(三) 個人行為極不檢點

(四) 觸犯香港法律，被法庭定罪並判處監禁，包括緩刑。即使刑罰未達《區議會條例》中被裁定喪失資格的標準

(五) 濫用區議會資源或區議員身分，謀取個人利益、從事商業活動或作出不符合區議會職能的宣傳

(六) 阻撓其他區議員或官員出席或離開會議

(七) 在會議上對與會者包括區議員及官員作侮辱性言論或滋擾行為

(八) 擾亂會議秩序

(九) 在會議上使用粗言穢語，即使在受勸喻或警告後仍沒糾正

(十) 不遵守會議常規，如未得主席同意下發言、插話，發言離題、重複，在會議上拍攝直播等，即使在受勸喻或警告後仍沒糾正

(十一) 沒有按會議常規作出必須的利益申報

政府強調，透過履職監察機制和負面行為清單，從而充分體現具透明度的全過程監察，以符合公眾對區議會的期望。

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