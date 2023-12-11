區議會選舉｜選舉結果持續更新　9區地委會界別　民建聯暫取26席

【區議會選舉2023/投票/投票率/區議會/選舉/選舉結果】區議會選舉已經完結，全港44個地方直選選區共88席，以及18區地區委員會界別共176席，亦陸續有結果。



地區委員會界別選舉結果率先出爐，在已公布的葵青區、九龍城區、深水埗區、中西區、西貢、南區、黃大仙區、灣仔區、離島區一共72席當中，民建聯取得26席、經民聯5席、新民黨3席、工聯會3席、新民黨3席、自由黨1席、勞聯1席。



《香港01》為你即時更新各區當選名單，下文括號內為票數。



區議會地方選區：

中西區：

中區

西區

東區：

太北

康灣

柴灣

九龍城區：

九龍城北

九龍城南

觀塘區：

觀塘東南

觀塘中

觀塘北

觀塘西

深水埗區：

深水埗西

深水埗東

南區：

南區東南

南區西北

灣仔區：

灣仔

黃大仙區：

黃大仙東

黃大仙西

油尖旺區：

油尖旺南

油尖旺北

離島區：

離島

葵青區：

青衣

葵涌東

葵涌西

北區：

蝴蝶山

紅花嶺

西貢區：

西貢及坑口

將軍澳南

將軍澳北

沙田區：

沙田西

沙田東

沙田南

沙田北

大埔區：

大埔南

大埔北

荃灣區：

荃灣西北

荃灣東南

屯門區：

屯門東

屯門西

屯門北

元朗區：

元朗市中心

元朗鄉郊東

天水圍南及屏廈

天水圍北

地區委員會界別：

至於地區委員會約有2,500名選民，分別來自全港18區的分區委員會、地區撲滅罪行委員會或地區防火委員會委員，可在12月10日的區議會一般選舉地區委員會界別中投票。

中西區當選人包括：1號獨立李志恒（94票）、2號民建聯楊學明（120票）、3號民建聯張嘉恩（113票）、4號無申報政治聯繫張宗（104票）、5號無申報政治聯繫羅錦輝（116票）、6號無申報政治聯繫趙華娟（95票）、8號無申報政治聯繫胡汶軒（105票）、9號民建聯楊開永（117票）

落選人包括：7號無申報政治聯繫胡偉雄（54票）、10號工聯會鍾燿徽（66票）

東區當選人包括：

落選人包括：

九龍城當選人包括：1號無申報政治聯繫馮務君（151票）、2號無申報政治聯繫劉婉燕（150票）、3號無申報政治聯繫黃馳（153票）、6號民建聯陳治華（141票）、7號經民聯梁婉婷（161票）、8號無申報政治聯繫張景勛（163票）、9號民建聯吳奮金（152票）、10號無申報政治聯繫丁健華（129票）

落選人包括：4號獨立鄭曉玲（82票）、5號民建聯邵天虹（102票）

觀塘當選人包括：

落選人包括：

深水埗當選人包括：1號無申報政治聯繫覃碧華（73票）、2號經民聯龐朝輝（93票）、3號民建聯張德偉（100票）、5號無申報政治聯繫梁秉堅（93票）、6號無申報政治聯繫黃俊雄（83票）、7號勞聯陳麗紅（92票）、10號民建聯陳龍傑（92票）、11號民建聯吳婉秋（91票）

落選人包括：4號自由黨陳建業（65票）、8號西九新動力周晉輝（55票）、9號工聯會侯文婷（43票）

南區當選人包括：1號新民黨黃雨程（106票）、2號獨立林穎儀（100票）、4號無申報政治聯繫張展聰（105票）、5號民建聯蕭煒忠（117票）、7號民建聯黃才立（119票）、8號民建聯劉毅（116票）、9號經民聯趙式浩（109票）、10號經民聯賴家智（117票）

落選人包括：３號工聯會袁志光（56票）、6號工聯會李少鈴（39票）

灣仔當選人包括：1號無申報政治聯繫李文龍（98票）、2號獨立吳澤森（91票）、3號自由黨林偉文（87票）、4號獨立莫繡安（102票）

落選人包括：5號無申報政治聯繫鍾嘉敏（54票）

黃大仙當選人包括：2號獨立陳英（125票）、3號獨立馮健樂（117票）、4號工聯會莫健榮（120票）、5號民建聯袁國強（133票）、6號民建聯黎榮浩（129票）、8號獨立雷啟蓮（132票）、9號獨立李東江（113票）、10號獨立陳偉坤（118票）

落選人包括：1號民建聯黃國恩（66票）、7號獨立李健聰（67票）

油尖旺當選人包括：

落選人包括：

離島當選人包括：1號民建聯郭慧文（97票）、3號獨立周元谷（77票）、4號無申報政治聯繫羅成煥（92票）、6號民建聯劉舜婷（98票）

落選人包括：2號工聯會李永富（31票）、5號新民黨曾昭浴（65票）

葵青當選人包括：1號民建聯伍景華（122票）、2號無申報政治聯繫劉興華（82票）、7號民建聯鄧麗玲（130票）、8號經民聯莫綺琪（113票）、9號民建聯吳任豐（103票）、10號工聯會李偉樂（112票）、12號民建聯黃淑雯（132票）、13號民建聯袁潤洪（123票）、15號民建聯黃紹焜（92票）、16號無申報政治聯繫郭慧敏（112票）、17號民建聯林映惠（125票）、18號民建聯伍志華（114票）

落選人包括：3號獨立徐錦全（63票）、4號經民聯黃耀聰（72票）、5號獨立譚世華（52票）、６號黃培賢（67票）、11號無申報政治聯繫林國興（39票）、14號無申報政治聯繫李惠明（39票）

北區當選人包括：

落選人包括：

西貢當選人包括：1號新民黨、公民力量陳健浚（103票）、2號民建聯李家良（104票）、3號新民黨、公民力量譚竹君（101票）、4號工聯會鄭宇曦（100票）、6號民建聯靳彤彤（87票）、7號將軍澳發展關注會陳廣輝（83票）、9號獨立陳繼偉（83票）、11號獨立李天賜（82票）、12號民建聯周家樂（100票）、13號獨立張美雄（94票）、14號獨立張展鵬（98票）、15號無申報政治聯繫曾國家（86票）

落選人包括：5號將軍澳發展關注會何志釗（43票）、8號民建聯劉麗嬋（61票）、10號民建聯陳崇文（59票）

沙田當選人包括：

落選人包括：

大埔當選人包括：

落選人包括：

荃灣當選人包括：

落選人包括：

屯門當選人包括：

落選人包括：

元朗當選人包括：

落選人包括：

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