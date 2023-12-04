周庭棄保後首「露面」　接受日本傳媒訪問稱患PTSD　計劃申請庇護

前香港眾志副秘書長周庭昨晚（3日）在其Instagram宣布，9月已經離港赴加拿大讀書，原定本月要就國安案件向警方報到，她稱經過深思熟慮後，「決定不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」。



周庭今早（4日）接受日本東京電視台（テレ東BIZ）視像訪問，她以日語表示，正考慮未來的計劃，包括申請庇護，還透露她身體出現問題，包括PTSD（創傷後壓力症候群），稱她在香港過去3年什麼也做不了。



警務處國家安全處今日不點名強烈譴責周庭，這些公然挑戰法紀的不負責行為，呼籲當事人懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。



周庭接受東京電視台視像訪問稱患上PTSD。（東京電視台YOUTUBE）

周庭：患上PTSD 無法做任何事

東京電視台（テレ東BIZ）專訪周庭，形容她是「幾乎是流亡者」，引述她說「我永遠無法回到香港」。周庭在訪問中表示，「今年12月，我必須要回香港報到，但我現在已經決定不再回香港了。我已經決定再也不能回香港了。」

報道指出，周庭正在考慮她的未來計劃，但他被視為事實的流亡者，周庭表示，「我在香港待了3年，因為我身上出現的所有問題、PTSD（創傷後壓力症候群）等，我無法再做任何事了。」

國安處強烈譴責 促不要一生背負「逃犯」之名

國安處今日發稿表示，留意到最近有人在社交媒體表示不會按時向警方報到，警方強烈譴責這些公然挑戰法紀的不負責行為。警方呼籲當事人懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。

稿件沒點名是周，僅稱庭該名女子於2020年8月10日因涉嫌違反「勾結外國勢力罪」被國安處拘捕。其後她於2020年底至2021年中因其他案件入獄。該女子出獄後繼續接受國安處保釋候查。警方亦根據香港國安法第43條附表二的權力限制該名女子離境。

其間，該女子每次均按時向警方報到，態度合作。該名女子早前向警方透露希望能到外地升學並提供文件證明已被取錄，因此警方國安處於今年九月向她發回旅遊證件，並延長她的保釋至12月。