周庭棄保赴加國　外交部汪文斌：強烈譴責公然挑戰法治不負責行為

前香港眾志副秘書長周庭赴加拿大讀書，並宣布棄保。在北京，外交部發言人汪文斌說，強烈譴責公然挑戰法治的不負責行為，稱任何人都沒有法外特權，任何違法犯罪行為必然受到法律懲處。



中國外交部發言人汪文斌。（微博）

外交部回應周庭棄保 強烈譴責公然挑戰法治的不負責行為

外交部今天（4日）下午舉行例行記者會，有日本傳媒問到周庭棄保赴加拿大一事，外交部發言人汪文斌說，香港警方已作出了回應，強烈譴責公然挑戰法治的不負責行為，強調中國是法治國家、香港是法治社會，香港居民依法享有的各項權利，得到充分保障，同時任何人都沒有法外特權，任何違法犯罪行為必然受到法律懲處。

警務處國家安全處同日上午發稿，不點名強烈譴責周庭公然挑戰法紀，呼籲當事人懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。

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周庭赴加拿大讀書棄保 稱被要求到深圳參觀才獲發還護照

周庭昨晚（3日）在Instagram宣布，9月已經離港赴加拿大讀書，原定本月要就國安案件向警方報到，她稱經過深思熟慮後，「決定不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」。她說向警方國安處申請前住加拿大讀書時，對方反提出如果她想取回護照出境，要先與國安處人員回深圳參觀一天，期間參觀改革開放展覽，了解內地及共產黨發展，亦到騰訊總部了解科技發展，到離港前一日，獲發還護照。

周庭今早（4日）接受日本東京電視台訪問時稱，正考慮申請庇護，又透露患創傷後遺症，過去3年在香港甚麼也做不了。