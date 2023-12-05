直播｜李家超拒談周庭有否被要求返內地　將總結經驗有效維護國安

行政長官李家超今日（5日）在行政會議前會見記者，被問到前香港眾志副秘書長周庭稱被警方國安處要求到深圳參觀才獲發還護照是否屬實，李家超斥逃犯嘗試自我製造光環，行為可恥，他不討論個案細節，稱如果捉到逃犯，可能會成為呈堂證據，警隊會總結經驗有效維護國家安全。《香港01》全程直播記者會情況。



行政長官李家超11月14日出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

特首李家超在開場白表示，繼上周中國載人代表團訪港後機，由國家研發的飛機C919、ARJ將下周訪港，他指成功開發兩款飛機是國家里程碑，感謝國家民航局全力支持，兩架飛機將於香港國際機場靜態展示，將於下周六在維港上空飛行。李家超表示，C919選擇在港首次展示，體現了香港國際航空的地位，兩架飛機在香港國際機場展示期間，將有青年獲邀上機參觀，講解細節。

李家超又指港府、港交所與沙特阿拉伯未來投資倡議（FII）研究所合辦的PRIORITY亞洲峰會，將於12月7日至8日（星期四至五）舉行。他認馮FII首次在港舉辦峰會，值明了香港聯通世界、背靠祖國的地位，他感謝FII認可香港復常的情況。他又指未來將有一系列活動在港舉行，上周亦有國際知名品牌在維港舉行時裝騷，展現了中國市場對國際的重要性，品牌董事長又同傳媒讚揚香港。

李家超再次呼籲市民在12月10日區議會選舉投票，稱區議員與市民息息相關，市民均希望生活可以開心點，要靠一票選出幫到市民的人，他又指近日選舉氣氛熱烈，政府將於本周六舉行「區選繽紛日」，當晚將有七間媒體聯播「西九大匯演」節目，門票將公開派發予市民。他指，周日將聯同太太到票站投票，呼籲市民約家人、親戚投票。

被問到周庭獲准離港條件包括被警方國安處要求到深圳一事是否屬實、如果屬實是基於甚麼法例、其他被捕者會否被收緊保釋條件。李家超指會全力追捕逃犯，稱逃犯涉勾結外國勢力，警方會全力追補，任何逃犯除非自首，否則終身追捕。不過，他指細節不討論，皆因如果捉到逃犯，可能會成為證據。

他斥逃犯嘗試自我製造光環，行為可恥，警方嘗試寬大處理但換來矇騙，最失望是被欺騙的人員，警隊會總結經驗有效維護國家安全，打擊外部勢力對港威脅。他又稱，今次逃犯涉勾結外國勢力危害國安，犯罪人已經變成外國代理人，本質背信棄義，呼籲市民不能忽略外國勢力為自身政治利益、沒有停止干涉香港。他形容「2019黑暴傷口好咗但痛得很厲害」，指不能忘記，而基本法23條立法必須全力推進，在下年完成立法，確保23條法例與香港國安法聯繫、成為堅實的國安體系。

至於社署給予機構津貼安排車輛接投票人士，部分機構管理層是民建聯成員，如何確保公平公正，李家超指是協助選民行使公民責任，是一向的做法，不會影響投票人的意願，不影響真正投票選擇，只是提供方便。

前香港眾志副秘書長周庭前晚（3日）在其Instagram宣布，9月已經離港赴加拿大讀書，原定本月要就國安案件向警方報到，她稱經過深思熟慮後，「決定不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」。

周庭接受日本東京電視台（テレ東BIZ）視像訪問，她以日語表示，正考慮未來的計劃，包括申請庇護，還透露她身體出現問題，包括PTSD（創傷後遺症），稱她在香港過去3年甚麼也做不了。

外交部回應稱，強烈譴責公然挑戰法治的不負責行為，強調中國是法治國家、香港是法治社會，任何人都沒有法外特權，任何犯罪行為必然受到法律懲處。本港警方回應事件時，不點名指對於最近有人在社交媒體表示不會按時向警方報到，警方強烈譴責這些公然挑戰法紀的不負責行為，同時呼籲當事人懸崖勒馬，不要選擇走一條不歸的路，一生背負「逃犯」之名。

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