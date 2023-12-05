免遣返聲請年耗14億　議員促設禁閉營　犯罪即遣返

至2023年10月底，有約14,700名免遣返聲請人基於不同原因在港。立法會保安事務委員會今日（5日）舉行會議，多名議員表示部份免遣返申請者是「假難民」，認為造成龐大的財政開支，促設立禁閉營，避免有人以經濟為由提出免遣返聲請。



入境處遣送免遣返聲請不獲確立人士回原居地。（入境處圖片）

促犯罪、對社會造成損害即遣返

工聯會立法會議員鄧家彪指，過去結果約1%獲確立難民及酷刑聲請，惟不少申請者是來港「搵食」甚至犯罪，質疑是否有人幾年前已經到港，被遣返後再「循環舉手」再次申請。他又稱，歐洲國家面對難民時，如發現難民對當地造成損害、犯罪就會立即遣返，質疑為何香港做不到。

保安局副局長卓孝業回應指，如免遣返聲請不獲批，入境處有記錄，該人不能再以正常途徑來港，但不排除有偷渡甚至使用假護照。另外，他又表示如果有迫害風險，就不能剝奪聲請評估權利，必須符合法定要求，按暫時估計，2023年度就處理免遣返聲請所需開支為14億元。

過去有1.3%人士確立免遣返身份

新民黨立法會議員李梓敬則表示，其實澳洲等地都有禁閉營，質疑為何香港不可以設立，並估計如有禁閉營，就可以針對新的免遣返聲請來港人士，避免他們因經濟因素而提出聲請。

卓孝業表示，羈留設施是考慮免遣返人士對社會的風險，例如早前有一名涉強姦罪的免遣返申請者需要送入羈留設施，惟最後該人潛逃。他對議員提出「劃線」的方式表示理解，但表示過去仍有1.3%的申請人確立免遣返聲請，最後送到聯合國進行後續工作。