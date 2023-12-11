區議會選舉結果｜宋芝齡灣仔激戰排尾二　穆家駿當選、李碧儀連任

【區議會選舉2023/選舉結果／當選區議員名單／點票】今屆區議會選舉焦點地方選區之一，五人爭兩席的灣仔區選舉結果出爐！無綫藝人、自由黨宋芝齡得票3,043票，排尾二宣告落敗，與當選的民建聯穆家駿及爭取連任、報稱獨立候選人的李碧儀相差超過3,000票，亞視前公關黃守東得3,392票，5人中排第3，未能當選，得票高於宋芝齡。



▼12月11日 區議會選舉2023灣仔地方選區候選人等候點票結果▼



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灣仔區地方選區多名候選人在投票結束後，到銅鑼灣皇仁書院點票站等候點票結果。在選舉結果正式公布前，民建聯穆家駿及爭取連任、報稱獨立候選人的李碧儀從分票見到自己得票情況，預料在一定勝算，已提早慶祝及相互祝賀。

至於自由黨候選人宋芝齡周日晚（10日）召開緊急記者會宣布告急，稱選情非常嚴峻，感到十分焦急，呼籲選民「係時候返屋企投票，每一票都係有價值」。她凌晨亦曾到皇仁書院點票站，但在選舉結果公布前失去蹤影。

穆家駿表示，從未想過自己獲得如此良好的成績。被問到會否形容告急策略成功，穆家駿表示：「本來我哋講『呼籲』啦，擔心畀人覺得太溫和，同『告急』嘅字眼主要嘅目的就係叫民建聯嘅支持者出嚟投票」。

李碧儀表示，是次參選用了很大勇氣，感恩能順利連任，特別感謝選民緊張她的選情，更動員了不少灣仔區的選民投票，「所以我覺得我今日呢個成果係同灣仔區、修頓區嘅居民一齊分享」。她認為區議員還是要默默耕耘才會得到選民的支持。

▼12月10日 區議會選舉2023灣仔地方選區候選人宋芝齡拉票情況▼



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▼12月1日「大王」安德尊和宋芝齡落區拉票▼



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灣仔區選舉結果：

1號自由黨宋芝齡3043票（落選）

2號新民黨黃守東3392票（落選）

3號無申報政治聯繫李文偉957票（落選）

4號獨立李碧儀6331票（當選）

5號民建聯穆家駿6691票（當選）

區議會選舉2023已報名參選人名單

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