區議會選舉．直播｜投票午夜12時結束　選管會巡視點票站、倒票箱

【區議會選舉／區議會選舉2023／區議會選舉候選人／區議會選舉票站】區議會選舉今日（10日）舉行，地區直選投票時間為上午8時半至晚上10時半，而地區委員會界別互選則由早上8時半至下午2時半。



不過到了晚上，由於電子選民登記冊系統故障，投票時間亦要相應延遲。《香港01》全程報道選舉情況。



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【00:15】九龍新蒲崗彩虹道天主教伍華中學投票站變身點票站，選舉管理委員會主席陸啟康、委員石丹理、委員文本立及政制及內地事務局局長曾國衞在視察點票。

【00:00】在灣仔皇仁書院票站，最後一名選民於晚上11時49分到達投票，未有接受傳媒訪問。至於屯門山景社區會堂票站，晚上人流稀疏。

【23:30】全國人大常委、民建聯會務顧問李慧琼接受訪問時表示，票站系統故障打亂選民投票安排，對不同候選人的選情有影響，政府已積極處理問題，但也須汲取經驗，須檢討故障後未能短時間內重開票站的原因。

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葉劉淑儀批評延長投票時間完全無用

【22:56】行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀批評延長投票時間完全無用，因為街上已經沒人，「我哋不斷鞠躬請佢咃返來，有啲都唔願返來，因為我哋嗰啲唔係組織票，係中產票」。她表明一定會在立法會質詢政府，「花咁多錢宣傳，而臨門一腳竟然會輕機嘅」，對此表示極度遺憾。

【22:45】實政圓桌召集人田北辰在Facebook回應票站電腦故障，他說故障期間正值其政團支持者投票的「黃金時間」，暫時未知損失多少選票，「這件事情對我哋呢個政團嘅支持者，以私樓為主嘅背景呢，係一個幾大嘅衝擊」。

【22:19】在黃大仙鳳德的投票點，有市民表示以紙本選民登記冊來派發選票後，整個投票過程亦在幾分鐘內完成，認為仍然有效率。

湯家驊：晚上故障對非建制不利

【22:15】民主思路召集人湯家驊則對傳媒表示，故障在晚上投票高峰期發生，對民主思路選情影響大。他稱建制派支持者通常在早上投票，而非建制派支持者通常在晚飯後投票，因此故障或令部份民主思路支持者放棄投票。

【22:05】民建聯主席李慧琼在社交媒體表示選情「極為嚴峻」。實政圓桌主席田北辰在該黨唯一候選人、屯門西莊豪鋒的街站，表示「會努力到最後一秒」。

晚上7時42分故障 8時12分啟動後備方案 補時個半鐘

【21:51】選舉管理委員會主席陸啟康表示，電子選民登記冊系統在晚上7時42分故障，現階段無證據是網絡攻擊，會稍後調查事故原因。他說晚上8時12分已啟動後備方案，以紙本選民登記冊來派發選票，而投票時間將延後1.5小時，延至凌晨12時。

陸啟康呼籲市民繼續投票，並就事件產生麻煩而致歉，所有點票工作，包括地委會選票，將12點鐘同步點票。

他稱，不擔心今次延長投票時間而會有重覆選票，因票站會有紀錄，一定能查到重覆登記情況。他指選擇延長1個半小時是緊急下作的決定，「寧願公平啲，令有危險或真係投唔到選民可以投到票，所以揀12點」，並強調所有選民在12時前到票站都可投票。

被問到延長至12時是否有考慮「推高投票率」，陸重申選管會非政治性組織，投票率並非考慮因素，但因信息傳達、有否選民受影響等情況，希望可有有序公布狀況，認為1個半鐘合理安排，信息傳達、有否選民受影響等，強調：「為投票率升高（咁做）冇乜意思。」

政府資訊科技總監黃志光說，出事後已用15分鐘進行調查及補救，但因未查到方法，已按計劃即時啟動後備方案、即紙本發選票，而後備方案下，前線票站已記錄已投票身份證資料並單向加密。

黃志光又稱，初步發現後台數據庫出現問題，瀏覽查詢資料時有延遲，並發生在所有票站之中，但整體網絡正常，無不尋常的網絡攻擊及高流量，會作詳細調查。

陸啟康續稱，事件雖然造成不便，但不代表選舉正處於不正常或不公平狀態，強調選管會會確保選興在公平、有序情況下進行，「睇唔到有任何嘢影響選舉公平性，係不幸事件，但係可以解決得到。」

對於點票情況，他稱除選民外，也要向工作人員、參選人等致歉，但稱：「以前都會點好耐，今次本來預計可以點快啲、早啲完休息，但可能就會遲一遲。」

晚上9時55分，屯門聖公會西門呂明才中學投票站人流不多。（李宇婷攝）

【21:48】新民黨主席葉劉淑儀在社交媒體「緊急呼籲」，指新民黨選情「非常嚴峻」。

【21:43】電子選民登記冊系統故障後，連帶每小時投票率亦遲延公布，截至晚上9時43分，仍未公布晚上8時半的投票率。

【20:35】選舉管理委員會宣布，由於電子選民登記冊系統故障，由8時12分開始轉用正式選民登記冊印刷本發出選票，呼籲受影響的選民請耐心等候。選管會表示，由於上述原因，投票時間將相應地順延，詳情請留意選舉管理委員會的公布。

【20:29】票站改以人手發出選票，部分票站已容許選民再入票站投票

灣仔郵政局投票站電腦系統故障（文睿攝）

【20:10】《香港01》記者到達灣仔郵政局票站後，有職員反詢問記者是否系統維修工作人員，其後職員透露票站暫時關閉，票站內暫時無選民，需要等待搶救完成才可進內投訴，「而家無人知幾時可以投票，要等選舉事務處通知」。

【20:00】全港票站電腦系統出現故障，選民未能投票，部分票站現人龍。其中柴灣體體館票站有告示：「電腦系統維修中（需時維修）」字樣。

投票率7時半為24.53% 之後無更新

【19:40】截至晚上七時半，區議會選舉直選投票率24.53%，投票人數突破一百萬，至1,062,936人；而2021年立法會選舉同時段投票率為26.49%，有逾118萬名選民投票，而2015年的區選投票率為37.12%，投票人數115萬。

12月10日，李家超與妻子到票站投票後獲贈心意卡。（蘇煒然攝）

【19:25】政府發言人指，網絡上有謠傳指政府向選民派發的心意卡可換取現金券或其他禮物，政府鄭重重申：心意卡是免費派發給已投票的選民以表達政府對市民支持的謝意，該卡並不能換取任何現金劵或禮品，市民不要誤聽謠言。對於任何故意破壞選舉的造謠行為，政府會嚴肅依法跟進處理。

【18:40】距離投票時間結束還有不足4小時，截至下午六時半，投票率為22.85%，較上一小時多1.82個百分點，投票人數990,307人。

累積投票率而言，2015年區議會選舉同時段投票率33.96%，投票人數累計106萬；2021年改制後的立法會選舉同時段的24.99%，投票人數累計117萬。

截至下午5時半，投票率為21.03%，投票人數911,166人。當中，投票率最高的是繼續是觀塘區22.93%，最低的是繼續是離島區18.78%。

【17:45】截至下午5時半，投票率為21.03%，投票人數911,166人。當中，投票率最高的是繼續是觀塘區22.93%，最低的是繼續是離島區18.78%。

累積投票率而言，2015年區議會選舉同時段投票率30.59%，2021年改制後的立法會選舉同時段的23.12%。

【17:17】選管會主席陸啟康表示，截至下午4時半，有逾9千名選民到上水的鄰近邊境投票站投票，票站早前接獲12976人登記。他又稱，今屆區議會選舉的選民基礎、投票制度與往屆不同，重申不適宜將今屆區選投票率，與2019年區議會選舉的累積投票率比較。

陸啟康又稱，選管會接獲235宗投訴，有70宗關於選舉廣告，有33宗關於私人及政府樓宇競選活動，有29宗使用揚聲器、廣播車輛或電話拉票滋擾，大部分已獲處理。

截至下午四時半，投票率為19.19%，投票人數831,717人。當中，投票率最高的是觀塘區20.92%，最低的是離島區16.99%。

【16:57】截至下午四時半，投票率為19.19%，投票人數831,717人。當中，投票率最高的是觀塘區20.92%，最低的是離島區16.99%。

整體投票率而言，2015年區議會選舉同時段投票率27.37%，2021年改制後的立法會選舉同時段的21.02%。

截至下午三時半、即已去到一半投票時間，投票率為17.33%，投票人數751,120人。

【15:54】截至下午三時半、即已去到一半投票時間，投票率為17.33%，投票人數751,120人。

與2015年相比，當時同時段投票率為24.18%，投票人數為754,705人。不過，投票率與2021年立法會選舉同時段的18.77%反而較接近。

地區委員會界別投票結束，投票率為96.92%

【15:25】根據選舉事務處公布的數據，已結束投票的十八區地區委員會界別選舉投票中，只有北區一區投票率達100%，最低投票率的則是深水埗的94.02%。

【15:11】地區委員會界別的投票已於下半二時半結束，地區界別委員會選民有2,532人，投票率96.92%，有2454人投票，即有78名地區「三會」成員未有投票。

地區委員會界別將會選出176名區議員。

首6小時的投票人數仍然較2015年選舉為多

【14:57】截至下午二時半，地區直選首6小時的累計投票率為15.47%，投票人數有670,388。投票率雖仍低於2015年的20.97%，但投票人數仍較當年的約65萬人高。

十八區當中，仍然是觀塘的投票率最高達16.93%，而離島則依然最低，是唯一投票率未能突破14%，只有13.82%。

【14:30】地區委員會界別投票已於下午二時半結束。不過，點票工作不會立即展開，會待地區直選投票於今晚十時半結束後，才會一齊進行點票。

截至下午一時半的各區投票率

【14:06】地區直選投票持續，十八區當中，仍以觀塘的投票率最高有14.87%，最低的仍是離島只有12.11%。

地區委員會界別的投票率全數超過九成

【14:05】地區委員會界別投票於下午二時半結束。該界別選民有2,532人。截至下午一時半，十八個地區委員會界別的投票率均已突破九成，投票率以南區最高有97.66%，但在直選中投票率領先的觀塘區，地委會界別選舉的投票率則最低只有91.1%。

【13:50】選管會公布，截至下午一時半，經過5小時投票後，直選投票率為13.51%，投票人數有幾585,609人，而地區界別委員會的投票率更已達94.67%，投票人數有2,397人。

地區界別委員會的投票將於下午二時半結束。地區界別委員會選民有2,532人。

【13:02】民建聯前主席曾鈺成也現身天后地鐵站為候選人拉票，對於投票率，曾鈺成指2019年烽煙四起，今次祥和氣氛有利選民投票，認為如投票率與2021年立法會選舉差不多就比較滿意。至於首4小時投票率為11.6%的投票率是否不足？曾鈺成指已經不錯，部分人會收工投票，表示本次選舉延遲一個鐘開始有影響，有市民指出門口到票站但卻未開門。

曾鈺成是為民建聯灣仔區候選人穆家駿拉票，同區其他候選人包括包括自由黨宋芝齡、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉、獨立李碧儀。

截至中午十二時半的各區投票率（選舉事務處）

【13:02】截至中午十二時半，地區直選中投票率最高的是觀塘有12.86%，其次是葵青的12.56%和黃大仙的12.19%，投票率最低則是離島的10.31%。

【11:42】選管會公布截至中午十二時半，地方選區的第4個小時投票率為11.60%，共502,712已投票。而地區委員會界別的投票率更達88.78%，2,248名選民已投票。

首4小時投票率為11.6%。

比較上屆同一時段，投票率為30.98%，128萬人投票而言，相差甚遠；比較2015年選舉，投票率14.48%，45.2萬人投票，則投票率仍少於當年2.88個百分點，但投票人數則多近5萬人。

【11:40】選管會公布，截至早上十一時半，地方選區的第3個小時投票率為9.21%，共398,930已投票。而地區委員會界別的投票率更達79.50%，2,013名選民已投票。

今屆區議會選舉首三小時投票率

比較上屆同一時段，投票率為24.37%，100萬人投票而言，有一段距離；比較2015年選舉，投票率10.89%，34萬人投票，投票人數則多近5萬人。

【11:40】陸啟康重申不會評論也不會預測投票率。回應古思堯被捕，他表示不知道執法情況，不宜評論，但呼籲市民勿做有違選舉法例的行為。

【11:35】投票日截至今早十時，選管會接獲51宗投訴，當中26宗涉及選舉廣告、5宗涉及到私樓進行宣傳。

【11:30】選管會主席陸啟康見記者，指截至十時半為止，地區直選中以觀塘的投票率最高達7.16%，其次為葵青的6.94%和黃大仙的6.62%。

他又指由於今次選舉制度與過去不同，不宜與過去的選舉投票率作直接比較。

投票首兩小時，觀塘區的投票率最高

【11:00】政制及事務局局長曾國衞今早近11時巡視「鄰近邊境投票站」。他表示沒有特別估計選舉的投票率，認為目前需確保投票過程順利，以及鼓勵市民踴躍投票。「至於投票率幾多呢？睇下到時情況係點樣。」

【10:55】選管會公布，截至早上10時半，地方選區的第2個小時投票率為6.24%，共270,310人已投票。而地區委員會界別的投票率更達60.62%，1,535名選民已投票。

與上屆區議會選舉比較，由於今次選舉的投票時間較上屆遲一小時展開，今次選舉第一個小時的投票率3.12%，略低於上屆第一個小時的3.82%，但第二個小時的投票率則有較明顯差距，因為上屆第二個小時的投票率已達10.41%，有約43萬選民已投票，但今屆少了約4個百分點投票率，投票人數也少了約16萬。若與同時段比較即截至上午十時半，2019年同時段的投票率已達17.43%投票人數逾70萬。

但若與2015年投票首兩小時3.85%有約12萬人投票比較，今次投票率仍然高出約2.39個百分點。若以同時段即截至十時半的6.79%約21萬人已投票比較，差距不明顯。

若與2021年立法會選舉相比，當時截至十時半的投票率為6.36%。

今屆區選投票踏入第二小時，直選投票率有6.24%

【10:49】選管會公布首個小時各區的投票情況，十八區當中以離島區的投票率最低，只有2.46%投票人數2,387人，投票最踴躍的則為觀塘有3.64%，投票人數逾1.5 萬人。

第一個小時各區的投票情況

【10:00】政制及內地事務局局長曾國衞完成投票後表示，今早各票站開站情況順利，六百多個票站都能依時開放，運作順暢，亦可快速完成投票，呼籲選民踴躍投票。他指，選舉氣氛良好，今早投票情況亦較踴躍，不會預測投票率，強調希望選民都踴躍投票。

【10:00】勞工及福利局局長孫玉菡在巡視長者中心安排長者投票措施後，表示這個便利投票措施唯一目的是方便長者，所屬的長者中心不能阻礙長者的決定。

【09:55】政務司司長陳國基到火炭駿景園票站投票，他表示，投票過程快捷順暢。陳國基提到，區議會選舉是香港的大事，市民昨日參與區選大匯演及其他宣傳活動都感到開心，而市民開心，政府就更開心。

對於籌辦區選繽紛日以及音樂匯演開支，陳國基說，未有計算出相關總花費，但政府籌辦活動是想市民開心，目標並非讓投票率「高多少低多少」，而是認識投票的重要性，他強調政府花錢「應使則使」，而區議會選舉對市民和社會重要，花錢是值得。

【09:54】勞工及福利局局長孫玉菡到樂善堂在荃灣的一間長者鄰舍中心視察，該中心全日約有超過80名長者報名，中心安排2輛復康巴士及一輛復康的士，接載長者到不同票站。孫玉菡並陪同長者乘復康巴士到票站投票。

今屆區議會選舉首個小時的投票率為3.12%

【09:49】選管會公布，早上8時半至9時半，地區委員會界別的第一個小時投票率為32.46%，已有822人投票。

【09:48】選管會公布，早上8時半至9時半，地方選區的第一個小時投票率為3.12%，共135,255人已投票。

比較上屆的2019年區議會選舉，首一小時（當時是早上7時半至8時半）投票率為3.82%，投票人數為157,889人投票，今次投票率少了0.7%，人數亦少了22,634人。

若果以累積上屆兩小時的投票數字比較，2019年截至上午9時半，累計430,446人投票，投票率10.41%。

【09:33】行政長官李家超投票後會見傳媒，提及區議員的角色是幫助市民，當選人是符合國家利益，完成最後一圥拼圖落實愛國者治港，區議會將配合「三會」、關愛隊服務市民。

李家超呼籲市民利用手上一票，踴躍投票，他又感謝3萬多名公務員今日參與投票工作，相信今日將會是暢順，他建議選民提早投票，然後再進行各項活動，不要集中在一起投票。

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他的投票準則是看候選人的政綱，他已看選區內5名候選人政綱，也看其背景，有否能加、曾否有地區服務經驗，選民可考慮候選人的承諾而作投票準則。

他重提，過往2019年的港版顏色革命、黑暴事件，今次選舉是重要的，候選人不再是背叛港人，政府有責任告訴市民新一屆區議會不是破壞社會的平台，今後區議會是服務市民，區議員也是稱職的，希望市民認識今次新篇章。

【09:20】行政長官李家超和太太到達高主教書院投票，兩人先後把選票投進票箱，投票後獲工作人員遞上心意謝卡，李家超稱「唔該晒大家」。

【08:45】社民連報稱：今晨8時45分左右，陳寶瑩、周嘉發、余煒彬在中環華人行被警方截停搜查並被捕，帶往中區警署。

【08:43】選管會主席陸啟康今早主持危機管理委員會第二次會議，實時密切監察區議會一般選舉的進行。聽取各部門代表的即時匯報，包括警務處最新的安全風險情報、選舉事務處在警務處協助下運送選票的過程、以及投票站的準備情況。

選舉管理委員會（選管會）主席陸啟康法官（右三）今日（十二月十日）早上主持危機管理委員會第二次會議，實時密切監察區議會一般選舉的進行。一同出席的有選管會委員石丹理教授（右四）和文本立資深大律師（右二）及其他相關政策局／部門的代表。（政府新聞處）

選票於投票日前已運往各區警署妥為保存，並於今日清晨由警務人員和選舉工作人員一同由各區警署運送到各投票站使用。陸啟康得悉所有投票站已準時開放，投票站工作人員亦已全部各就各位為選民服務。

【08:30】今日（10日）是完善地區治理後，首場區議會換屆選舉，投票時間較往年縮短一時間，延至早上8時半開始，多個票站已有選民在排隊等候開門。

行政長官李家超即將到位於半山的高主教書院票站投票，多部警車停靠票站附近，亦有多名警員在街道巡邏。社民連昨天（9日）預告，今早將到高主教書院就是次選舉向李家超抗議。

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