區議會選舉｜傍晚投票率仍與立會選舉相若　劉兆佳：一般可達3成

【區議會選舉/區議會選舉2023/區議會選舉候選人/區議會選舉票站】今日（10日）是區議會選舉投票日，截至下午五時半有超過91萬名選民投票，投票率21.03%，貼近2021年完善選舉制度後的立法會選舉同時段投票率23.12%，但低於2015年的區議會選舉。全國港澳研究會顧問劉兆佳向《香港01》表示，現階段仍難預計最終投票率，但指區選投票率一般有望可達3成。



選舉事務處最新公布的投票數字顯示，截至今日下午五時半，投票率有21.03%，投票人數有911,166人。與2021年立法會選舉同時段的23.12%相若，當時投票人數有103萬人。上次的立法會選舉與今次區選一樣，投票時間推後一小時，早上八時半才開始投票，累計投票率和人數的可比較性較貼近。

若與區議會選舉相比，撇除2019年因適逢反修例風波，當時下午五時半的投票率為56.42%，投票人數逾230萬。而2015年的區選，截至下午五時半的投票率為30.59%，投票人數約95萬，而2015年的合資格選民大約312萬，今屆則有近430萬選民。基於選民基數擴大，投票率也自然差距，但若以投票人數相比，今次區選與2015年選舉的投票人數只相差約4萬。但必須謹記是今次區選推遲了一小時才投票，對累計投票選民人數和投票率或有影響。

劉兆佳難言最終投票率 預計一般有三成

投票時間已過去一半，劉兆佳指現時仍難言最終的投票率，又指可參考過去的區議會選舉不同時段的投票率。他指過去在一般情況下，區議會的投票率大概三成。

而在今日中午時份，劉兆佳今早同樣為《香港01》就投票率作分析，以當時十二時半的投票率計，今次區選的投票率為11.6%，超過50萬人已投票；2021年立法會選舉的投票率為12.08，投票人數為54萬人。若與2015年的區選相比，同樣截至十二時半，當年的投票率為14.48%，較本屆高出2.88個百分點，但投票人數只有45萬人。

與2015年中午時段比較 今屆投票人數較高

必須注意的是，今次區選的投票時間推遲一小時，故即使以同時段數據作比較，過去選舉同時段已有多一小時的投票人數可累積。而若以投票人數而言，今次選舉在中午時已投票的選民為50.2萬，已較2015年的約45萬高出約5萬人。

劉兆佳今早分析投票率走勢時指，投票率高低不是衡量區議會改革成效的重要指標，而是要看此次區議會改革對香港的政治穩定、管治效能、地區治理素質和區議會聯繫地區群眾的效力等指標來衡量。

劉兆佳：投票率不少於25%已很好

他續指，現階段反對勢力和其支持者在區議會選民中的比例仍不少，反對派人士又因為不符合參選資格而不能參選， 他們對香港的新政治格局又有抵觸情緒，估計這些人對區議會選舉會採取消極抵制態度，又指若這次區議會選舉投票率不少於兩成半已經是很好的結果。

但劉兆佳相信，隨著愛國力量的不斷壯大和香港地方治理取得功效，區議會選舉的投票率日後應會上升。他又指，這次區議會選舉是實現愛國者治港和重塑香港政治秩序和管治架構的重要部分。 這次選舉中，愛國團體和人士積極參與，競爭激烈。 學歷較高的年輕人的積極參與尤其矚目。 混合了委任和選舉元素的新區議會產生辦法有利於促進在愛國陣營內的均衡參與。

他又稱，特區政府和愛國力量積極投入宣傳和動員工作，愛國力量展示空前團結，政府與愛國力量合作無間，對日後在愛國者治港的格局下香港的良政善治和「一國兩制」的 行穩致遠有正面意義。