區議會選舉｜截至11:30投票率未及前兩屆　劉兆佳：仍有抵觸情緒

今日（10日）是區議會選舉投票日，截至今早十一時半首三個小時，累計投票率為9.21%，撇除2019年的區選超高投票率，若與2015年區選同時段投票率有10.89%相比，今屆的投票率也稍低。不過，由於今年投票時間推遲一小時，在早上八時半才開始，故即使是同時段投票率，今年也因少了一小時投票時間，可能影響數據累積。



而全國港澳研究會顧問劉兆佳向《香港01》分析指，基於反對派未能入閘參選，他們的支持者為數不少，可能有抵抵觸情緒，估計會對選舉採取消極抵制態度。 他認為，如果這次區議會選舉的投票率不少於兩成半已經是很好的結果。



截至早上十一時半的投票率走勢

選管會公布截至今日（10日）早上十一時半，直選投票率為9.21%，投票人數398,930。兩種數據，與2019年同時段的24.37%和有逾百萬選民投票相比，有明顯差距，但當年的選舉適逢反修例風波期間進行，實屬例外。若與2015年的區選相比，同樣截至早上十一時半，當年的投票率達10.89%，較本屆高出1.68個百分點，投票人數則為34萬人。2015年的合資格選民大約312萬，今屆則有近距430萬選民。

與2015年比較 投票率雖略低但投票人數較高

必須注意的是，今次區選的投票時時推遲了一小時，故即使以同時段數據作比較，今屆選舉可累計投票人的時間確實少了一小時。若以投票人數而言，今次選舉已投票的選票其實較2015年的高出逾5萬人。

全國港澳研究會顧問劉兆佳分析指，投票率高低不是衡量區議會改革成效的重要指標，而是要看此次區議會改革對香港的政治穩定、管治效能、地區治理素質和區議會聯繫地區群眾的效力等指標來衡量。

劉兆佳：投票率有25%已很好

他續指，現階段反對勢力和其支持者在區議會選民中的比例仍不少，反對派人士又因為不符合參選資格而不能參選， 他們對香港的新政治格局又有抵觸情緒，估計這些人對區議會選舉會採取消極抵制態度。 過去在一般情況下，區議會的投票率大概三成左右，如果這次區議會選舉的投票率不少於兩成半已經是很好的結果。

但劉兆佳相信，隨著愛國力量的不斷壯大和香港地方治理取得功效，區議會選舉的投票率日後應會上升。他又指，這次區議會選舉是實現愛國者治港和重塑香港政治秩序和管治架構的重要部分。 這次選舉中，愛國團體和人士積極參與，競爭激烈。 學歷較高的年輕人的積極參與尤其矚目。 混合了委任和選舉元素的新區議會產生辦法有利於促進在愛國陣營內的均衡參與。

他又稱，特區政府和愛國力量積極投入宣傳和動員工作，愛國力量展示空前團結，政府與愛國力量合作無間，對日後在愛國者治港的格局下香港的良政善治和「一國兩制」的 行穩致遠有正面意義。