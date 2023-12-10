區議會選舉｜擬向特首抗議　社民連3人未到票站在中區涉煽惑被捕

民土派在2019年區議會大勝，今屆區議會選舉是完善選舉制度下首場區選，民主派沒有人成功入閘參選。社民連成員昨日已預告今日（10日）會到行政長官李家超早上前往投票的半山一個票站抗議。唯至預定的上午8時45分未見其蹤影，反之在相近時間傳來三人已被捕的消息，包括社民連主席陳寶瑩、外務副主席周嘉發和內務副主席余煒彬。



警方表示，今早約8時在中環截查兩男一女，年齡介乎31至67歲，懷疑他們企圖煽惑他人作出干擾區議會選舉的行為，遂拘捕三人，現正被扣查。



社民連昨日（9日）發出採訪通知，原定今早8時45分到半山區高主教書院向李家超抗議，結果在原定時間還未出現，原來3名成員陳寶瑩、周嘉發、余煒彬在中環華人行，已被警方截停搜查並被捕，帶往中區警署。

警方表示，中區警區人員今日早上約8時在皇后大道中近畢打街截查兩名男子及一名女子，經初步調查後懷疑該三名年齡介乎31至67歲的男女，企圖煽惑他人作出干擾區議會選舉的行為，人員遂拘捕該三名男女，他們現正被扣留調查。

另外，社運人士古思堯（77歲）上周四（7日）發出採訪通知，計劃翌日（8日）到選舉事務處抗議，結果當日早上在長沙灣，被警方國安處以「企圖作出或準備作出具煽動意圖的行為」罪被捕及被扣留調查。

選舉管理委員會主席陸啟康表示，選舉事務處在12月7日接獲古思堯通知將在翌日到場請願，已有做出相關安排，但對方最後並未出現，他不清楚執法情況，故不評論個別個案，惟呼籲市民勿作出違反選舉法例的行為。

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