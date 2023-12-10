區議會選舉｜屯門西實政圖桌莊豪鋒打電話催票　田北辰籲支持理性

今日（10日）是完善選舉制度後第一場區議會選舉，雖然是建制派之爭，但選情亦見激烈，其中實政圓桌唯一候選人莊豪鋒出戰屯門西，他說，今日選情嚴峻，票倉出票率低，需要打電話向街坊拜票。

到新界西為成員拉票的實政圓桌立法會議員田北辰，希望街坊珍惜理性聲音，投莊豪鋒一票。



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屯門西實政圓桌候選人莊豪鋒表示，今日選情嚴峻，票倉出票率低，需要打電話向街坊拜票。他表示，希望整個下午以探訪、打電話、上樓方式，呼籲街坊投票，留意現時投票率不太高，已經開始告急。

對於當選信心，他說視乎投票率，投票率高就機會大，投票率低就機會較細，因為沒有鐵票，全靠街坊神聖的一票，做街站時見街坊支持自己至於會否投票是另一回事，亦是自己擔心的事，他又指今屆區議會選舉有四個兄弟都入不到閘，非常之希望當選。

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實政圓桌立法會議員田北辰在屯門蔡意橋為莊豪鋒拉票，田北辰指希望街坊珍惜理性聲音，投莊豪鋒一票。

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屯門西候選人包括：1號獨立鄧德成、2號實政圓桌莊豪鋒、3號民建聯鍾健峰、4號工聯會徐帆。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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