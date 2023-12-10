區議會選舉｜曾鈺成：低投票率不代表制度缺陷　稱「要橙同橙比」

【區議會選舉2023】改制後首場區議會選舉今日（10日）舉行，截至晚上6時半，投票率22.85%，民建聯會務顧問、立法會前主席曾鈺成表示，投票率受不同因素影響，「高（投票率）不代表制度完美、低（投票率）不代表制度缺陷」。他又指難以將新選制與舊選制的投票率比較，稱「要蘋果同蘋果比、橙同橙比」，否則是「不恰當」。



曾鈺成：與2021年立法會投票率接近是「合理現象」

今屆區議會選舉截至晚上六時半，投票率為22.85%，2019年區議會同時段投票率60.36%，2015年區議會選舉同時段投票率33.96%，2021年改制後的立法會選舉同時段的24.99%。

曾鈺成表示，歷屆區議會選舉投票率都較立法會選舉投票率低，認為現時區議會與2021年立法會投票率接近是「合理現象」。被問到未來數小時區議會投票率會否有起色，曾成鈺表示，政府推出不同活動積極呼籲市民關注區選的目的，期望選民自己理解，而政府多次強調無為投票率設硬指票，至於是否多人投票，則要選民自己考慮「係咪好呢某啲人當選到」，呼籲選民千萬不要誤以為自己的一票不重要。

曾鈺成（左一）重申，今屆區議會選舉目前的投票率不似以往區議會投票率差，直言「無咩需要失望嘅地方」。（文睿攝）

「投票率高不代表制度完美、低不代表制度缺陷」

曾鈺成重申，今屆區議會選舉目前的投票率不似以往區議會投票率差，直言「無咩需要失望嘅地方」，又稱新選制下難估計投票率，因為「無先例、無比較」、「要蘋果同蘋果比、橙同橙比」，否則與改制選的投票率比較是「不恰當」。

他又認為投票率受不同因素影響，「高不代表制度完美、低不代表制度缺陷」，表示現實就是已行新選制，便要按新選制進行，以新選制比較。

有78名三會成員沒投票 曾鈺成：政府可反思原因

區議會選舉地區委員會界別選舉下午二時半已結束，投票率96.92%，當中有78名地區三會成員未有投票。曾鈺成不認為政府有追究權力，因為投票是選民權利，指三會委員雖然是眾多市民中有特別權利，認為他們行使投票權的意欲較高，但他們有不同原因或不能投票，例如不在港，認為政府可反思部分人未有投票的原因，有三會委員反映只有半天投票時間，認為較為趕急。

被指一黨獨大不利選情？曾鈺成：民建聯只是各區派一人

民建聯全港44區均派出候選人參選，曾鈺成被問到會否令到選民認為一黨獨大，反而對選情不利，他表示每區都有兩個直選議席，民建聯只是各區派出一位候選人，認為不會影響區議會多元性。至於灣仔區，他強調不論是三會、或是直選，穆家駿都是民建聯在該區的唯一候選人。

同區競爭對手的新民黨主席葉劉淑儀拉票時提到，要保持灣仔區國際化，被問到會否擔心票源被新民黨分薄時，曾鈺成反駁保持國際大都會、國際化有多個途徑，相信選民選擇區議員時首先會期望區議員能為該選區服務，「當然希望香港國際形象愈來愈好，相信穆家駿入到區議會都會有國際視野」。

穆家駿選情多次告急，他重申「未考完試、未派卷，都唔會知自己成績」，呼籲民建聯支持者「食完飯、集中票源、支持民解聯 ！」

灣仔地區直選候選人包括：自由黨宋芝齡、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉、獨立李碧儀、民建聯穆家俊。