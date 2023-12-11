區議會選舉｜27%投票率屬預期內　譚耀宗：選民或覺得邊個贏都好

【區議會選舉結果2023/當選區議會名單/點票結果】今屆區議會選舉地方直選投票率27.54%，全國人大前常委譚耀宗稱，投票率低於改制前涉及多種原因，包括社會穩定、多人北上等，認為今屆投票率屬預期之內，選民或許認為「邊個贏都好，咁佢咪又唔去囉」，惟未知中央是否接受今屆投票率水平。



全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，今次動員「愛國力量基本盤都七七八八」，未形成社會大多數只屬短期情況，有信心即使無反對派參與亦會增加支持度。



區選投票率低於改制前 貼近改制後立會選舉

1999年首屆區議會選舉至今，每屆投票率大致徘徊在三成半、四成多，唯獨2019年受社會事件帶動，投票率創歷史新高71.2%。今次第七屆區議會選舉經歷改制，直選投票率27.54%，低於改制前六屆區議會選舉。參考前年改制後的立法會選舉30.2%直選投票率，亦高於今屆區議會選舉2.66個百分點投票率，不過差距收窄。

譚耀宗今天（11日）接受電台訪問時說，投票率低於改制前的區議會選舉，以及改制後的2021年立法會選舉，是有多種原因。（資料圖片）

投票率與多人北上等有關 譚耀宗：選民或覺得邊個贏都好

譚耀宗今天（11日）接受電台訪問時說，投票率低於改制前的區議會選舉，以及改制後的2021年立法會選舉，是有多種原因，包括疫情後多人北上、區議會選舉重視度不及立法會選舉、社會回復穩定等有關，投票率合理而且不錯，認為是預期之內，「社會穩定咗，無所謂啦，都係愛國者治港啦，得閒佢咪去囉，或者佢覺得邊個贏都好，咁佢咪又唔去囉」。

譚耀宗稱未知中央是否接受投票率

被問到政府大力宣傳下，兩成多的投票率是否不合乎比例，譚耀宗說贊成當局的宣傳工作，因為市民未必了解新選制，宣傳增加市民認識，提高選舉氣氛。至於中央是否接受今次的投票率，他回應說「我就唔知道」，相信中央新選制「愈多人投更加好啦」，但要視乎實際情況，例如社會穩定、選民對選制的認知等。

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，今屆區議會選舉地方直選投票率已經相當高，因已幾乎發動所有愛國陣營支持者投票。（黃寶瑩攝）

形容投票率相當高 劉兆佳：愛國力量基本盤都七七八八

全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，今屆區議會選舉地方直選投票率已經相當高，因已幾乎發動所有愛國陣營支持者投票，「出來的愛國力量基本盤都七七八八」，而且中央和特區政府已預期改制肯定會有反對派支持者抵制，認為最重要是加強特區政府動員力及與愛國力量的協作。劉兆佳認為愛國陣營未形成社會大多數只屬短期情況，未來即使無反對派參與亦會增加支持度。