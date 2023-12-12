直播｜李家超行會前見記者　179名委任議員今公布　具工商等背景

區議會選舉結束，特首李家超今天（12日）出席行會前見記者時，宣布179名區議會委任議員名單今午公布，來自工商、專業、地區組織等，亦有來少數族裔，年紀最輕為23歲。《香港01》會全程直播記者會情況。



行政長官李家超上周宣布國家自主研製的C919及ARJ21飛機訪港。（資料圖片/黃浩謙攝）

179名委任議員今午公布 具工商勞工少數族裔等背景

特首李家超再次恭喜264位新當選區議員，感謝1,193,193萬名選民出來投票。他指，新選制吸引不同背景的候選人參加，相信新議會不會再如同昔日泛政治化、背叛香港、國家利益的議會。李家超宣布已委任179名委任議員，名單將於今午公布，強調委任以用人為才為原則，委任179位有能力、有質素的人為議員，他們來自工商、專業、地區組織等，亦有來少數族裔，年紀最輕為23歲。

將推出議員訓練班 由民政專員講課

他指，新一屆區議會將為社區帶來能力出色的區議員，有志服務社區的人士加入議會，可靠專業經驗發揮一加一大於二的力量；以民為本、履職盡責，他指新議員都是以香港利益為本，不是外國代理人，令市民可隨時找他們協助，同時政府引入履職機制，防止議員懶政、惰政；進一步確立愛國者原則，他指區選是愛國者原則的最後一塊拼圖，兩年來舉行四場選舉，愛國者原則已落實至管治的不同層面，確保管治權在愛國者手中。

他指，新一區議員將於三星期上任，為令新議員盡快熟習工作，將推出訓練班，未來三星期十八區民政專員亦會與新議員接觸及講課，相信新議員們會為市民帶來耳目一新的氣象。

投票率27.54%符合預期？李家超：滿意有近120萬人投票

被問到改制後首場區議會選舉投票率27.54%是否符合預期，有指中產投票率特別低，會否做分析？李家超回應說，媒體不時關注投票率，但認為要聚焦於區議員如何協助社區建設，簡單而言新區議會會落實到為市民服務，當然市民踴躍投票是好事，電腦系統故障仍有很多市民願意排隊投票，運作符合要求。他又說，對於近120萬人投票表示滿意，今次選舉更重要是選出真真正正接觸當地居民的區議員。他續指，每年都會前往北京向領導人述職，會報告區議會選舉。

投票日電腦故障警隊參與調查 李家超：問責否視乎調查結果

投票日晚上電子選民登記系統在選舉日間上故障，一度令投票要中斷，最後票站要改以人手派選票，選管會最終決定把投票時間要延長一個半小時至凌晨十二時，連帶點票工作也受累，至昨日早上七時才陸續公布結果。

被問到投票日晚上電腦故障，需否向選管會主席陸啟康或政制局局長曾國衛問責，李家超說沒有人想發生故障，預案有考慮到這些因素，今次事故在半小時內立即啟動「Plan B」，初步分析當日已解釋，電腦流量或外來流量方面看不到有異常跡象，已要求選管會成立專責小組，找出問題成因，細節的調查要有專業人士參與，又會要求警隊參與，既可以檢視一般事故，亦可檢視網絡攻擊，已和選管會主席溝通盡快調查。被追問會否問責，李家超表示，視乎調查結果再作決定。

李家超指已和陸啟康溝通過，今次對電腦事故大家都非常重視，所以提出要六星期提交中期報告，希望工作如火如荼推展，亦要求資深大律師確保調查盡快完成不遺漏一個可能性包括起因和改善措施，感謝陸啟康非常重視事件。

投票率創新低是否市民不接納選制？李家超：120萬人投票是好結果

被問到新選制下的區議會投票率創新低，是否意味市民不接納選制，李家超表示有近120萬人投票，認為是好結果，他續指新選制可產生有質素的區議員。他指，當然有部分市民仍不相信新選制，甚至在網上煽動選民投廢票，亦已被廉政公署拘捕，認為他們為了個人政治想化醜化新選制、宣傳錯誤理念。

他說，部分選民基於不同原因而未有投票，但新選制有120萬選民投票，證明市民支持政府、新選制，而最重要的是新區議會將產生好議員，強調市民應關注區議會能帶來哪些效益。他相信新選制下的區議員將不會以往視區議會為政治平台等，而市民亦可隨時尋求區議員協助。他續指，政府盡力做宣傳令市民知道新選舉與以往的不同及好處，重申香港已步入新篇章。

選舉排擠獨立候選人？李家超：選舉必然產生不同看法

被問到今次大黨勝算比較高，會否反映排擠獨立候選人，李家超表示，設計選舉規則第一要公平公正，第二要符合愛國愛港要求，第三希望選出區議員做實事，包括與地區聯繫背景等，在新選制下從中選優，重點是要選出稱職有熱誠的區議員，每項選舉必然產生不同看法，重點在於產出能幹和做到事的區議員。

▼12月11日 李家超表示已要求選管會調查電腦系統故障▼

