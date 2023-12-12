外交部駐港公署斥外國抹黑區議會選舉　指肆意插手港務日子不復返

針對英國、歐盟官員和個別國家駐港總領館，惡意詆譭抹黑香港區議會選舉、粗暴干涉香港事務和中國內政，中國外交部駐港公署發言人12日11日表示強烈不滿，予以嚴正譴責。發言人強調，外部干預勢力通過扶持政治代理人、肆意插手香港事務的日子已經一去不復返。



發言人表示，香港特區第七屆區議會選舉圓滿落下帷幕，邁出了全面落實「愛國者治港」、提高地區治理水平、走向良政善治的關鍵一步。選舉過程規範有序、公平公正、有聲有色、亮點紛呈。399名候選人拼品德、拼政綱、拼能力、拼幹勁，展現了「君子之爭」風清氣正選舉文化。

發言人強調，根據香港特區基本法，區議會是「非政權性區域組織」，從來不是「政權機關」，也不是所謂「代議機構」。特區政府重塑區議會制度，優化區議會組成方式，引入資格審查制度，便於吸納賢能人士通過不同渠道參與地區治理，有利於全面落實「愛國者治港」原則，將反中亂港分子排除在外，有助於區議會去除泛政治化弊端。

發言人指出，民主不民主，關鍵看是不是真正做到人民當家作主，能不能真正解決人民需要解決的問題。選舉制度好不好，選舉是不是成功，關鍵在於能否選賢舉能。個別西方國家自身民主制度千瘡百孔，卻妄圖以民主為名對特區區議會選舉指手畫腳。

發言人強調，外部干預勢力通過扶持政治代理人、肆意插手香港事務的日子已經一去不復返。在新選舉制度和香港國安法護佑下，香港已進入由治及興新階段，必將在融入國家發展大局中實現更大發展、開創光明未來。中方再次奉告個別國家政客立即停止自取其辱的政治作秀，立即停止亂港遏華的霸權行徑，否則必將遭到中方的堅決有力回擊。