公務員守則｜終決定保留「政治中立」字眼　加入堅決維護國安要求

更新版《公務員守則》今日（13日）出爐，當局曾經研究刪除守則中「政治中立」字眼，最後決定保留，稱所有公務員必須對在任的行政長官及政府完全效忠，局方批評過去有人曲解「政治中立」的含意，提醒公務員必須對此有所辨識和警剔。



曾研刪「政治中立」字眼 梁振英質疑為反對者「添彈藥」

更新版《公務員守則》由今年第一季延遲至第四季終於推出，公務員事務局局長楊何蓓茵去年曾經表示，研究刪除《守則》內「政治中立」字眼，惟之後引起全國政協副主席梁振英關注，質疑公務員「政治中立」的表述用了30多年，若現時放棄，只會為反對者「添彈藥」。

更新版《公務員守則》今日（13日）出爐，當局曾經研究刪除守則中「政治中立」字眼，最後決定保留。（文睿攝）

守則終決定保留「政治中立」

今天公布的《守則》諮詢稿，列出「政治中立」、績效問責等12項公務員須恪守的基本信念，即最後決定保留「政治中立」，並要求公務員不論本身的政治信念為何，履行公職時不得受本身的政治聯繫或政治信念影響，公務員任何情況下，都不可直接或間接組織或參與阻礙政府施政的活動。

「績效問責」要求公務員資源運用具效益

《守則》亦提到「績效問責」，公務員須按政府政策和程序行事，並為其履行公職時作出的決定、行動以及公共資源的運用負責，並遵照主要官員所作指示和就決定運用這些資源負責，須確保其管轄範疇內資源運用得宜且具效益。

更新版《公務員守則》今日（13日）出爐，當局曾經研究刪除守則中「政治中立」字眼，最後決定保留，並加入「堅決維護國家安全」等要求。（文睿攝）

公務員守則加入堅決維護國安要求

另外，更新版《守則》內新增要求公務員「堅決維護國家安全」、「全面準確貫徹『一國兩制方針』」、以及「須本著熱誠為社會、特區政府和國家服務，並對此感到自豪」等字句。