大灣區個人信息跨境流動　銀行等3行業試行

創新科技及工業局與國家互聯網信息辦公室（國家網信辦）昨日（13日）共同發布《粵港澳大灣區（內地、香港）個人信息跨境流動標準合同》（《大灣區標準合同》）便利措施及先行先試安排。



創新科技及工業局局長孫東今日（14日）表示，首階段會有銀行業、徵信業及醫療業參與，因為三個行業呼聲很大，希望相關機構簽署合作，未來幾個月需要時間達成協議，完成第一階段之後，如果順利會進一步與內地磋商及儘早擴大範圍。



個人資料數據輸入要嚴格遵從法例規管

對於會否實施個人數據流通，孫東指非敏感數據來港不限制，不排除繼續探討其他行業重要數據能否跨境，但強調個人數據輸入需嚴格遵照《個人資料私隱條例》，需要自願、授權以及法例規管。

電子選民登記冊故障待選管會提交報告

對於區議會選舉投票日，電子選民登記冊出現故障，是否資科辦責任。孫東指特區已經成立專責小組，提交報告會有詳細交代。

至於早前數碼港資料泄漏，孫東指創科發展、智慧政府不可避免很多挑戰，希望共同努力、緊密合作共同面對挑戰，特區政府成國際創科中心的初心不改、計劃不變。

網絡攻擊或令國家安全受威脅

網絡安全技術論壇今日（14日）舉行，創新科技及工業局局長孫東致辭時稱，社會無時無刻都有可能遭受網絡攻擊，一旦發生事務可能造成財務、生命損失，國家安全亦可能面臨威脅，要確保網絡系統、數據得到充份保護。

他又稱，國家有八間頂尖網絡服務科技公司代表出席本次論壇，部份有計劃來港開展業務，對此表示歡迎及感謝。

陳細明：冀促進與內地專家合作

另外，香港互聯網註冊管理有限公司主席陳細明稱，希望藉論壇強化內地相關專家聯繫，促進互相合作，共同抵禦網絡威脅，指建立安全環境對經濟發展至關重要。

對於政府擬立法提升對關鍵基礎設施網絡安全的保護，陳稱立法加強政策、提供完善支援，有助防範網絡攻擊。