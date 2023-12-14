首10個月網上投資騙案增1.6倍　12月至今已有204宗損失逾700萬

保安局局長鄧炳強今日（14日）與撲滅罪行委員會會議後指，今年首10個月整體罪案有75,670宗，按年上升33.1%。當中最受關注的是詐騙案，有33,923宗，按年大升52.1%，涉及金額近41億元，佔整體罪案約45%。



《提子動畫廊》繪本一套5本，內容涵概假冒官員電話騙案、網購騙案、網戀騙案、電郵騙案，以及投資騙案。（資料圖片/陳葆琳攝）

詐騙案升52% 網上騙案佔七成

詐騙案之中網上騙案佔約七成，主要是網上購物騙案，佔網上騙案約35%，有7,739宗，網上投資騙案則有約15%，有4,045宗，而網上求職騙案則有3,100宗，比例約14%。

網上騙案之中，以網上投資騙案的升幅最勁，首10個月有4,045宗，按年大升1.6倍，損失金額為24.9億元新高，按年大增3.2倍。

有見網上騙案仍然大增，警方在社交媒體補充指，12月至今已經錄得最少204宗網上投資騙案，單單本周損失已超過700萬元，並提醒以下平台及手機App高危：

1.3i Group plc（假冒同名投資公司）

2.BiClub （假冒虛擬資產平台）

3.Hudson Advisors（假冒虛擬資產平台）

4.LINKGPT (假冒同名AI公司)

5.POWR（假冒虛擬資產平台）

6.Sofv（假冒同名投資公司）

鄧炳強表示，警方、通訊業界、銀行界及監管機構有合作，以「防騙視伏器」、「+852」等多種手段識別詐騙電話，再加上鋪天蓋地的宣傳，希望以全方位打擊騙案。